Хто такі шульги та звідки виникає ліворукість

13 серпня – Міжнародний день шульги. Цей день присвячений людям, які переважно користуються лівою рукою. Його вперше відзначили в 1992 році за ініціативою британського Клубу ліворуких.

Шульгів ні в якому разі не можна перенавчати на праву руку, через це можуть відбутися серйозні збої в роботі міжпівкульних зв'язків, також це може негативно вплинути на здоров'я.

Читайте також: Правша чи лівша? Хто зі світових і українських знаменитостей шульга: тест

У шульгів головна рука – ліва. Але крім неї вони використовують частіше і ліву ногу, краще чують лівим вухом і чіткіше бачать лівим оком. Також у світі є амбідекстри – ті, хто користується однаково добре і лівою, і правою частиною тіла.

Звідки беруться шульги?

За даними наукових досліджень, кількість шульг від усього населення Землі близько 20%. У сільській місцевості їх менше, ніж в містах. Неоднакова кількість ліворуких й в залежності від географії місцевості.

В останні 50 років в європейській популяції кількість шульг зросла в 3-4 рази, тому що їх перестали переучувати, з'явилися спеціальні адаптовані інструменти й засоби діяльності. Однак, кількість природних шульг, протягом історії людства є стабільною – 20-25%.

Вчені не перестають дискутувати на тему звідки беруться ліворукі люди. Фізіологічно, кровопостачання лівої частини тіла людини набагато інтенсивне, ніж правою. Тут знаходяться серце, селезінка, підшлункова залоза (основні життєво важливі органи).

В період ембріонального розвитку хребетних випереджає права половина тіла, при цьому раніше і повноцінніше формується вся система обмінних процесів лівої частини верхньої половини тіла, і лівої півкулі головного мозку відповідно.

Виявилося також, що саме ліва частина голосового апарату більшою мірою пов'язана з видиханням: говоримо і співаємо ми саме на видиху. За однією з гіпотез, праворукість закріпилася у людства з огляду на те, що ліва рука (найближча до серця) використовувалася обережніше.

По-перше, щоб не травмувати серцевий ареал. По-друге, щоб прикривати (наприклад щитом) ліву половину тіла. Такому чином, еволюційний вибір на користь лівої півкулі мозку, як домінантній в руховій, а потім мовній сфері у переважної частини людства, робився заради виживання.



Шульгів не можна перенавчати

Які проблеми можуть виникати у шульг?

Як правило, проблеми у шульг гостро проявляються на етапі підготовки до школи. Тому дуже важливо в ранньому віці звертати увагу на поведінку і деяку "своєрідність" дитини в розмовах з лікарем, педагогом, психологом не замовчувати та не намагатися виправдати. Дитина не потребує виправдань власних невмінь. Вона потребує постійних підтримки, участі, уваги та любові близьких.

Вони є "групою ризику" в плані виникнення логоневрозів (заїкання), та інших явищ афективно-вольової сфери

Але психологи довели, що шульги є більш артистичними натурами, схильними до творчої діяльності. Таким дітям властиво нестандартне мислення.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.