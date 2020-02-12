Хто такий пульмонолог та коли до нього варто звернутися

Сезон застуд, ГРВІ та ускладнень в самому розпалі. Тривалий кашель – це одне з ускладнень вірусних захворювань. Саме таким хворим варто звернутися до пульмонолога.

Пульмонологія – галузь медицини, що вивчає дихальну систему людини, діагностику патологій і шляхи їхнього лікування, розповів пульмонолог Сергій Боднар. Також на тему: Види кашлю: який найнебезпечніший та як лікувати В яких випадках звертаються до пульмонолога? Затяжний кашель з відділенням мокротиння або без;

Зміна характеру мокротиння: поява гною, крові, крапель крові при кашлі, поява рожевої піни;

Гострий біль в грудях, що посилюється при диханні;

Кашель – основний симптом для звернення до пульмонолога / wexnermedical.osu.edu Підвищення температури на тлі кашлю, поява задишки, слабкості, мокрого поту та інших ознак інтоксикації;

Задуха, посилення кашлю у вечірній / нічний час;

Поява спазмів, утруднення вдиху при певних умовах (запахах, пиловому забрудненні, зміні температури повітря);

Постійне роздратування верхніх дихальних шляхів, тривалий рясний нежить з прозорим виділенням, ларингоспазмам ("перехоплює" дихання). Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.