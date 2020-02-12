Хто такий пульмонолог та коли до нього варто звернутися
Сезон застуд, ГРВІ та ускладнень в самому розпалі. Тривалий кашель – це одне з ускладнень вірусних захворювань. Саме таким хворим варто звернутися до пульмонолога.
Пульмонологія – галузь медицини, що вивчає дихальну систему людини, діагностику патологій і шляхи їхнього лікування, розповів пульмонолог Сергій Боднар.
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В яких випадках звертаються до пульмонолога?
- Затяжний кашель з відділенням мокротиння або без;
- Зміна характеру мокротиння: поява гною, крові, крапель крові при кашлі, поява рожевої піни;
- Гострий біль в грудях, що посилюється при диханні;
Кашель – основний симптом для звернення до пульмонолога / wexnermedical.osu.edu
- Підвищення температури на тлі кашлю, поява задишки, слабкості, мокрого поту та інших ознак інтоксикації;
- Задуха, посилення кашлю у вечірній / нічний час;
- Поява спазмів, утруднення вдиху при певних умовах (запахах, пиловому забрудненні, зміні температури повітря);
- Постійне роздратування верхніх дихальних шляхів, тривалий рясний нежить з прозорим виділенням, ларингоспазмам ("перехоплює" дихання).
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