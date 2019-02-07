Хто замінить Супрун на час її відсторонення: названо ім'я

На час заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я цю роботу виконуватиме її заступник – Павло Ковтонюк.

Заяви МОЗ щодо затримки поставки ліків та відсутності людини, яка могла б підписати відповідні документи, є маніпулятивними. Про це написала у Facebook заступниця голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко.

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"Якщо Уляна Супрун відсутня, то поточна робота міністерства не припиняється, а виконується у звичайному режимі", – наголосила Сисоєнко.



Заступник міністра охорони здоров'я України Петро Ковтонюк

Вона закликала Петра Порошенка та Володимира Гройсмана не "доводити інформаційну ситуацію для людей до абсурду". Та наголосила, аби вони розв'язали це питання в парламентській залі "як це визначено законодавством".

Що відомо про Павла Ковтонюка? З 2015 року 35-річний Ковтонюк є головою проектного офісу при Національній раді реформ. Викладає в Школі охорони здоров'я. З 2016 року обіймає посаду заступника міністра охорони здоров'я. Брав активну участь розробці медичної реформи в Україні.

Хто та чому відсторонив Уляну Супрун від виконання обов'язків голови МОЗ? Заяву до суду з вимогою заборонити Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я надійшла від депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука. Однак сам депутат не пояснив ґрунтовно, чому вважає Супрун є некомпетентною обіймати цю посаду.



Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов та заборонив Супрун "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України". У суді пояснили, що Супрун було відсторонено з посади з "ознаками очевидної протиправності". Також у суді кажуть, що Супрун мала подвійне громадянство, а це заборонено законом України.



Поки Окружний адмінсуд Києва не скасує своє рішення або Супрун сама не подасть апеляційну скаргу – доти триватиме відсторонення.

Головні досягнення Уляни Супрун на посаді голови МОЗ:

• запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;

• підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;

• старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.

Хто така Уляна Супрун: дивіться відео