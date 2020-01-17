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Хто живе довше: багатії чи бідні

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Багатії живуть на десятиліття більше ніж бідні, – вчені / Unsplash

Американські і британські вчені з'ясували те, що забезпечені люди живуть у середньому на дев'ять років довше, ніж менш заможні.

Вчені дослідили дані про більш ніж 25 000 дорослих віком від 50 років. Дослідники шукали причини, які передбачують, як довго учасники експерименту будуть жити, перш ніж вони почнуть відчувати вікові порушення, наприклад, від нездатності встати з ліжка або готувати їжу самостійно. Про це пише CNN.

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На думку дослідників, один з факторів прогнозування тривалості життя є багатство, тому що заможні люди проживали на одне десятиліття більше, перш ніж почали відчувати труднощі.

З 50-річного віку найбагатші чоловіки могли мати ще 31 рік здорового життя — в порівнянні з найменш забезпеченими, які могли очікувати тільки 22−23 роки. Для заможних жінок, як прогнозують вчені, здоров’я буде на 33 роки довше, ніж для найбідніших – 22-23.

Багатії живуть на десятиліття більше ніж бідні, – вчені
Багатії живуть на десятиліття більше ніж бідні, – вчені / Unsplash

"Хоча тривалість життя є важливим показником здоров'я, але його якість також має вирішальне значення", – заявила одна з авторів дослідження Паола Занінотто.

Крім того, у публікації показано результати дослідження 2016 року, у якому підтверджується думка про вплив посади і заробітку на тривалість життя. Так, ті чоловіки, які заробляють найбільше у США, можуть прожити до 87,3 року – майже на 15 років довше, ніж ті, які мали гірше фінансове становище. Розрив для жінок становив 10 років.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Гроші дослідження Довголіття
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