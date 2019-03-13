Хворобу Альцгеймера можна виявити на ранніх стадіях по очах

Вчені з Університету Дьюка виявили новий спосіб виявляти хворобу Альцгеймера на ранній стадії. Дослідники стверджують, що маркером розвитку хвороби є специфічні зміни сітківки очей.

У людей зі здоровим мозком мікроскопічні кровоносні судини утворюють щільну павутину в задній частині ока, це було видно у 133 учасників контрольної групи. В очах 39 осіб з хворобою Альцгеймера ця сітка була менш щільною і навіть місцями рідкою, пише EurekAlert!.

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Автори нового дослідження заявили про те, що діагностика хвороби Альцгеймера за станом очної сітківки дозволяє засікти цю недугу задовго до зниження когнітивних функцій, що дає можливість запідозрити і виявити патологію.

Хвороба Альцгеймера - що це? Це захворювання, яке виникає у людей у похилому віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду і сторонньої допомоги.



Хвороба Альцгеймера виникає через накопичення в нервових клітинах різного "білкового сміття" (тау-білки та білки бета-амілоїду), яке поступово вбиває нейрони в різних частинах мозку. Їх смерть веде до втрати пам'яті і старечого недоумства.

Зокрема, фахівці пропонують використовувати для цього оптичну когерентну томографію, за допомогою якої медики вивчають кровотік в капілярах задньої частини сітківки. Порушення в кровопостачанні сітківки може безпосередньо асоціюватися з розвитком хвороби Альцгеймера.

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