Хворобу Альцгеймера можна виявити на ранніх стадіях по очах

350 Читать новость на русском
Альцгеймера можна діагнастувати по очах
Альцгеймера можна діагнастувати по очах / pixabay.com

Вчені з Університету Дьюка виявили новий спосіб виявляти хворобу Альцгеймера на ранній стадії. Дослідники стверджують, що маркером розвитку хвороби є специфічні зміни сітківки очей.

У людей зі здоровим мозком мікроскопічні кровоносні судини утворюють щільну павутину в задній частині ока, це було видно у 133 учасників контрольної групи. В очах 39 осіб з хворобою Альцгеймера ця сітка була менш щільною і навіть місцями рідкою, пише EurekAlert!.

Читайте також: Канадські вчені створили ліки від втрати пам'яті

Автори нового дослідження заявили про те, що діагностика хвороби Альцгеймера за станом очної сітківки дозволяє засікти цю недугу задовго до зниження когнітивних функцій, що дає можливість запідозрити і виявити патологію. 

 
Хвороба Альцгеймера - що це?
Це захворювання, яке виникає у людей у похилому віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду і сторонньої допомоги.

Хвороба Альцгеймера виникає через накопичення в нервових клітинах різного "білкового сміття" (тау-білки та білки бета-амілоїду), яке поступово вбиває нейрони в різних частинах мозку. Їх смерть веде до втрати пам'яті і старечого недоумства.

Зокрема, фахівці пропонують використовувати для цього оптичну когерентну томографію, за допомогою якої медики вивчають кровотік в капілярах задньої частини сітківки. Порушення в кровопостачанні сітківки може безпосередньо асоціюватися з розвитком хвороби Альцгеймера.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Головні новини 12 березня: новий заступник секретаря РНБО та еколихо у Криму
сьогодні
3813
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Профілактика захворювань хвороба Альцгеймера
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
12 березня 14:22 Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
Олександр Бевза 1930
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
10 березня 14:41 Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Юліана Вінтюк 9527
Топ-7 фактів про групи крові, про які ви могли не знати
9 березня 19:41 Топ-7 фактів про групи крові, про які ви могли не знати
Юліана Вінтюк 22463
Нові доступні ліки: які зміни чекають на пацієнтів з 1 квітня
8 березня 11:01 Нові доступні ліки: які зміни чекають на пацієнтів з 1 квітня
Яніна Ткачук 1131
Чи потрібно вам робити щеплення від кору: як визначити
7 березня 19:41 Чи потрібно вам робити щеплення від кору: як визначити
1122
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук