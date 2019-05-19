Ідеальні продукти на сніданок, які допоможуть схуднути

Для того, щоб стати стрункою і підтримувати фігуру, важливо правильно харчуватися і витрачати все калорії, які були з'їдені протягом дня. Правильно харчуватися – це збалансовано підібрати раціон за білками, жирами, повільним і швидким вуглеводів.

Утримання або набір маси залежить від того, коли і які продукти ви з'їсте.

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Дієтолог Олена Кален розповіла, як краще розподілити продукти протягом дня, щоб знизити вагу і витратити всі набрані за день калорії.

Вранці в їжу краще вибрати повільні та швидкі вуглеводи, оскільки більшість швидких вуглеводів багаті глюкозою і досить калорійні. Організму важливо витратити цю енергію протягом дня, щоб вона не перетворилася на жир.

Повільні ж вуглеводи навпаки поступово виділяють глюкозу, і вона встигає засвоїтися, не перетворюючись на жир.

Найкраще підійдуть для сніданку крупи, каші, горіхи, фрукти, сухофрукти, картопля.

До прикладу, вживати картоплю експерт радить завжди є в першій половині дня. Цей продукт багатий крохмалем, калорійний і надалі може легко перетворитися на жир. Якщо ж ви будете їсти його зранку, то шанси витратити калорії набагато вищі.

Такі сухофрукти як інжир і курага, прискорюють метаболізм і допомагають перетравлювати їжу протягом дня.

Яблука сприяють покращенню роботи шлунку і кишківника, тому їх теж краще приймати в їжу в першій половині дня. Але цей фрукт ввечері може призвести до дискомфорту і підвищення кислотності шлунку.

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