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"Імплант почав випадати з грудей": шведка постраждала від пластичної операції в Туреччині

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Анжеліка Ісаксен / Instagram /@ angelicaisaksen

27-річна шведка і мама двох дітей Анжеліка Ісаксен вирішила зробити пластику зі збільшення грудей в одній з турецьких клінік, про яку вона дізналася в соціальній мережі інстаграм. Імплантат випав із грудей через тижні після перенесеної операції в Туреччині.

Анжеліка Ісаксен вирішила відверто розповісти усе, що з нею трапилося, для того, щоб застерегти інших жінок бути обережними при виборі клініки та пластичного хірурга. А також для того, щоб інші пацієнтки не економили на пластичних операціях. Про це пише видання Daily Mail.

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Так, мама двох дітей вирішила зробити свою другу пластичну операцію на груди. В інстаграмі вона побачила, як чимало зірок рекламують одну турецьку клініку без назви з бюджетними цінами на пластику та безліччю позитивних відгуків.

 

За 6000 фунтів стерлінгів дівчина збільшила груди, однак протягом декількох днів її груди з правої сторони пожовкли, стали яскраво-червоними і пульсували від болю, в клініці сказали, що побічні ефекти були "нормальними".

"Через два дні мої груди почали просочуватися кров'ю, але мені сказали, що це "нормально"... Вони (лікарі) не зняли стрічку, щоб побачити, що відбувається. Я припускаю, що стрічка тримала розріз разом", – розповіла Анжеліка.


Анжеліка Ісаксен / Caters News Agency / Daily Mail

Через два тижні, повернувшись додому, шрам під грудьми з правої сторони почав розкриватися і імплантат вискакував з нього. Згодом Ісаксен видалили обидва імплантати у Швеції, де також повідомили наявність у неї в організмі золотистого стафілококку. 

 

 
Анжеліка Ісаксен – постраждала від операції зі збільшення грудей
"Я знайшла клініку в Туреччині через Instagram. Я бачила, як безліч знаменитостей рекламували її, а я довіряла цим зіркам, тому думала, що все повинно бути добре. Усі відгуки в Інтернеті були чудовими – згодом я побачила, що це тому, що вони просять написати відгук, поки ви ще перебуваєте в клініці, а погані вони видаляють".

 

 

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Новини Туреччини Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Лікарня
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