Імунітет до коронавірусу: жителі однієї провінції Італії зовсім не хворіють на COVID-19

Жителі італійської провінції Феррара мають імунітет до коронавірусу. Науковці висунули кілька теорій, чому в них не виникає симптомів COVID-19.

Про це повідомляє La Nuova Ferrara.

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Науковці вважають, що це природна стійкість до природи. Така теорія викликана низькою статистикою випадків захворювання у регіоні. У Феррарі з початку епідемії всього 307 осіб захворіли на коронавірус.

А регіон Емілія-Романья, до якого входить провінція, посідає друге місце в Італії за кількістю інфікованих COVID-19.



В Феррарі не хворіють на COVID-19 / lanuovaferrara.gelocal.it

Звідки з'явився імунітет?

Причини цього явища поки незрозумілі, але імунітет на коронавірус у місцевих жителів може бути пов'язаний з таласемією (спадковим захворюванням крові) або з тим, що у провінції поширена малярія.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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