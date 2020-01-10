Імунні клітини вперше вдалося виростити в пробірці

Відкриття вчених допоможе зрозуміти, як розвивається імунна система та чому відбуваються збої, які є причиною діабету першого типу та розвитку раку.

Група дослідників з Дитячого науково-дослідного інституту Мердока в австралійському Мельбурні змогла вперше виростити імунні клітини людини в пробірці, пише Phys.org.

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Вчені об'єднали два потужних лабораторних методи – генну інженерію та вирощування стовбурових клітин. Дослідники перетворили клітини шкіри на плюрипотентні стовбурові клітини, а потім направили їх по шляху розвитку лімфоцитів.



RAG1 – формує імунну відповідь організму/Фото:Unsplash

В клітини внесли особливу мутацію, яка за присутності білка RAG1 – індикатора ранніх стадій розвитку лімфоцитів, світилася зеленим. Індикатор відіграє ключову роль у формуванні імунної відповіді на інфекції.

Орієнтуючись на світило маркера, дослідники відокремили клітини, які перетворилися в аналоги молодих лімфоцитів.

Автори переконують, що відкриття допоможе зрозуміти, як формуються імунні клітини організму.

Вирощення імунних клітин в пробірці може стати основою досліджень дитячої лейкемії й діабету першого типу.