Індонезія хоче збільшити потік туристів за допомогою масажу для збільшення членів

Уряд Індонезії планує залучити більше туристів в країну за допомогою масажу Мак Ерот, який нібито збільшує пеніс.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Індонезії Тераван Агус Путранто, пише Vice.

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Путранто відніс Мак Ерот до традиційних медичних технік Індонезії, які повинні допомогти іноземним мандрівникам.

Нам слід поширювати ідею традиційної медицини для просування туризму. У нас є неймовірна індустрія трав'яної медицини, про яку ніхто не знає за межами Індонезії,

– сказав Путранто.



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Ще однією гордістю медичного туризму Путранто назвав масаж керок, який передбачає створення синців та кровотеч на спині за допомогою монет і дерев'яних кульок.

"Не варто недооцінювати керок. Уявіть, скільки на ньому можна заробити, поставивши сто кабінок і обслуговуючи кожного клієнта 20 хвилин", – сказав Путранто.

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