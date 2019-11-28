Індонезія хоче збільшити потік туристів за допомогою масажу для збільшення членів

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Масаж в Індонезії / sergey-gora.livejournal.com/

Уряд Індонезії планує залучити більше туристів в країну за допомогою масажу Мак Ерот, який нібито збільшує пеніс.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Індонезії Тераван Агус Путранто, пише Vice.

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Путранто відніс Мак Ерот до традиційних медичних технік Індонезії, які повинні допомогти іноземним мандрівникам.

Нам слід поширювати ідею традиційної медицини для просування туризму. У нас є неймовірна індустрія трав'яної медицини, про яку ніхто не знає за межами Індонезії,
– сказав Путранто.

Індонезія хоче привернути туристів нетрадиційною медициною
Індонезія хоче привернути туристів нетрадиційною медициною

Ще однією гордістю медичного туризму Путранто назвав масаж керок, який передбачає створення синців та кровотеч на спині за допомогою монет і дерев'яних кульок.

"Не варто недооцінювати керок. Уявіть, скільки на ньому можна заробити, поставивши сто кабінок і обслуговуючи кожного клієнта 20 хвилин", – сказав Путранто.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Чоловіче здоров’я Новини Здоров'я Секс Індонезія Подорожі
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