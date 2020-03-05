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Індонезія розмістить хворих коронавірусом на безлюдному острові

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Індонезія розмістить хворих коронавірусом на безлюдному острові / Getty Images

В Індонезії планують розмістити інфікованих новим видом коронавірусу на безлюдному острові Галанг.

Про це повідомляє газета Jakarta Post з посиланням на головнокомандувача збройних сил Хаді Тьяджанто.

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Н острові Галанг збереглися кілька будівель, що використовувалися у 1979-1996 роках для табору біженців із В'єтнаму. Відтак вони будуть використовуватися як лікарні. На острові є доступ до чистої води та електрики.

За словами влади Індонезії, госпіталь буде також карантинним центром і зможе прийняти до тисячі пацієнтів.

Як виглядає безлюдний острів Галанг: дивіться фото з соцмереж

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ferry Zoe (@y_ferry_d)

 

 

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Індонезія Здорове життя
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