Індус помилково визначив у себе коронавірус і скоїв самогубство

50-річний фермер з Індії Бала Крішна скоїв самогубство після того, як переконав себе, що він нібито заразився китайським коронавірусом. Перед цим лікарі намагалися переконати чоловіка, що це не Covid-2019. Додамо, що в штаті, де жив чоловік не було зафіксовано жодного випадку зараження, а загалом в країні підтверджено коронавірус у трьох людей.

Про це пише видання Daily Mail. Протягом декількох днів Бала Крішна почував себе погано і відправився в лікарню. Медики сказали індусу, що у нього вірусна лихоманка, але це не коронавірус.

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Однак чоловік не повірив у це і, дивлячися ролики на телефоні про поширення захворювання з Китаю, був впевнений, що саме коронавірусом він заразився.

Син чоловіка згадує, як вони з сім'єю намагалися заспокоїти батька і переконати, що він не страждає від смертельної хвороби. На це Крішна агресивно реагував і кидався камінням у родичів.



Індус переконав себе у тому, що заразився коронавірусом / Unsplash

Тоді ж син Бали зв'язався з державною організацією через номер довіри, але там йому сказали, якщо його батько не їздив до Китаю, хвилюватися немає причин.

Згодом Крішна замкнув своїх дружину і дітей в їхньому будинку і відправився до могили своєї матері, де скоїв самогубство. У такий спосіб чоловік не хотів поширювати хворобу. Родичі не встигли його врятувати.