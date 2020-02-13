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Індус помилково визначив у себе коронавірус і скоїв самогубство

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Індус помилково визначив у себе коронавірус і скоїв самогубство

50-річний фермер з Індії Бала Крішна скоїв самогубство після того, як переконав себе, що він нібито заразився китайським коронавірусом. Перед цим лікарі намагалися переконати чоловіка, що це не Covid-2019. Додамо, що в штаті, де жив чоловік не було зафіксовано жодного випадку зараження, а загалом в країні підтверджено коронавірус у трьох людей.

Про це пише видання Daily Mail. Протягом декількох днів Бала Крішна почував себе погано і відправився в лікарню. Медики сказали індусу, що у нього вірусна лихоманка, але це не коронавірус.

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Однак чоловік не повірив у це і, дивлячися ролики на телефоні про поширення захворювання з Китаю, був впевнений, що саме коронавірусом він заразився.

Син чоловіка згадує, як вони з сім'єю намагалися заспокоїти батька і переконати, що він не страждає від смертельної хвороби. На це Крішна агресивно реагував і кидався камінням у родичів.


Індус переконав себе у тому, що заразився коронавірусом / Unsplash

Тоді ж син Бали зв'язався з державною організацією через номер довіри, але там йому сказали, якщо його батько не їздив до Китаю, хвилюватися немає причин.

Згодом Крішна замкнув своїх дружину і дітей в їхньому будинку і відправився до могили своєї матері, де скоїв самогубство. У такий спосіб чоловік не хотів поширювати хворобу. Родичі не встигли його врятувати.

Останні дані про поширення китайського вірусу:

  • Станом на 13 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1 355 людей. Загальна кількість інфікованих – 60 062 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 5 542 людей.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я озвучила офіційну назву китайського коронавірусу – Covid-2019.
  • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері "Diamond Princess".
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.
  • 11 лютого громадян України повинні були евакуювати з Уханя, втім евакуація не відбулась.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Здоров'я Індія Медицина
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