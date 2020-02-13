Індус помилково визначив у себе коронавірус і скоїв самогубство
50-річний фермер з Індії Бала Крішна скоїв самогубство після того, як переконав себе, що він нібито заразився китайським коронавірусом. Перед цим лікарі намагалися переконати чоловіка, що це не Covid-2019. Додамо, що в штаті, де жив чоловік не було зафіксовано жодного випадку зараження, а загалом в країні підтверджено коронавірус у трьох людей.
Про це пише видання Daily Mail. Протягом декількох днів Бала Крішна почував себе погано і відправився в лікарню. Медики сказали індусу, що у нього вірусна лихоманка, але це не коронавірус.
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Однак чоловік не повірив у це і, дивлячися ролики на телефоні про поширення захворювання з Китаю, був впевнений, що саме коронавірусом він заразився.
Син чоловіка згадує, як вони з сім'єю намагалися заспокоїти батька і переконати, що він не страждає від смертельної хвороби. На це Крішна агресивно реагував і кидався камінням у родичів.
Індус переконав себе у тому, що заразився коронавірусом / Unsplash
Тоді ж син Бали зв'язався з державною організацією через номер довіри, але там йому сказали, якщо його батько не їздив до Китаю, хвилюватися немає причин.
Згодом Крішна замкнув своїх дружину і дітей в їхньому будинку і відправився до могили своєї матері, де скоїв самогубство. У такий спосіб чоловік не хотів поширювати хворобу. Родичі не встигли його врятувати.
Останні дані про поширення китайського вірусу:
- Станом на 13 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1 355 людей. Загальна кількість інфікованих – 60 062 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 5 542 людей.
- Всесвітня організація охорони здоров'я озвучила офіційну назву китайського коронавірусу – Covid-2019.
- Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері "Diamond Princess".
- До Китаю тимчасово припинили групові тури.
- Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.
- 11 лютого громадян України повинні були евакуювати з Уханя, втім евакуація не відбулась.
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