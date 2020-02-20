Інсульт: симптоми, види, як розпізнати
За даними МОЗ, щороку в Україні трапляється близько 150 тисячі інсультів і понад 100 тисяч людей помирають від інсульту та інших порушень кровотоку в мозку. Про головні симптоми інсульту, його ознаки та допомогу при порушенні мозкового кровообігу говоримо з завідувачем Інсультного центру "Оберіг" Юрієм Фломіним.
Інсульт посідає друге місце серед причин смерті та інвалідності, але у більшості випадків трагічних наслідків інсульту можна уникнути, якщо вчасно розпізнати симптоми хвороби і швидко, впродовж 4-6 годин, надати необхідну медичну допомогу.
Інсульт – раптове гостре порушення мозкового кровообігу, що призводить до ушкодження частини головного мозку. Інсульт – це невідкладний стан, тому потребує негайного реагування.
Види інсульту
Є два головних різновиди інсульту:
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Ішемічний інсульт
Ішемічний інсульт розвивається внаслідок закупорки артерій, які живлять головний мозок. Не отримуючи необхідних їм кисню і поживних речовин, клітини мозку гинуть. Ішемічні інсульти становлять близько 80% всіх інсультів.
Цей вид інсульту найчастіше буває двох типів:
Кардіоемболічний – його провокує тромб, що утворився в серці або аорті, який з потоком крові досяг головного мозку і заблокував постачання крові до його частини.
Атеротромботичний – його спричиняє тромб, який утворився на тлі атеросклерозу великих та середніх мозкових артерій.
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Геморагічний інсульт
Геморагічний інсульт – це крововилив у мозок, який виникає внаслідок розриву судини.
Комп'ютерна томографія встановить тип інсульту/Фото: Клініка Оберіг
Як розпізнати інсульт
Не зважаючи на те, що інсульт може мати різні причини, прояви захворювання зазвичай схожі, адже проблема спільна – порушення кровотоку у ділянці мозку.
Вміти розпізнавати ознаки інсульту потрібно нам усім. Від цього залежить, чи зможемо ми вчасно звернутися за допомогою для себе або тих людей, поряд з якими ми опинилися, коли з ними стався інсульт.
Спільною рисою усіх проявів інсульту є їх раптовість. Ще пів години тому все було в порядку і раптом – стан людини різко погіршується!
Отже, при інсульті людина має один з таких симптомів або кілька зразу:
- раптова слабкість чи оніміння однієї половини тіла, включаючи обличчя, руку та ногу;
- раптове порушення мовлення чи розуміння мови;
- раптове порушення зору;
- раптове запаморочення, яке часто супроводжує нудота, блювота, втрата рівноваги, падіння;
- раптовий і надзвичайно сильний нестерпний головний біль.
Помітили хоча б одну з цих ознак – не гайте часу, телефонуйте 103.
Для того, щоб визначити перші ознаки інсульту, треба використовувати просту шкалу – абревіатура FAST (Face – Arm – Speech – Time, тобто Обличчя – Рука – Мова – Час).
Обличчя – попросіть людину усміхнутися, при інсульті посмішка буде асиметричною – один кут рота опущений.
Рука – людина відчуває слабкість в кінцівках на одній половині тіла – в руці та/або нозі. Попросіть людини підняти і потримати перед собою обидві руки. При інсульті одна рука самовільно опуститься – не вдається обидві руки втримати на одному рівні.
Мова – у хворого може бути порушена вимова. Людина може не розуміти, що звертаються до неї.
Час – інсульт не лікується вдома. Якщо наявні перераховані симптоми, слід терміново викликати "Швидку допомогу" та доставити людину у медичний заклад, який готовий до надання допомоги пацієнтам з інсультом – інсультний центр або інсультний блок.
В жодному разі не розраховуйте на те, що симптоми минуть, якщо трохи відпочити, полежати чи випити пігулку.
Не можна людину з інсультом везти у будь-який медичний заклад, тільки у той, де є спеціально підготовлений персонал та необхідні засоби діагностики. Інакше – втрачається час, який у випадку інсульту на вагу золота.
Як розпізнати інсульт/Інфографіка 24 Каналу
Допомога при інсульті
При інсульті є дуже мало часу для порятунку мозку. Коли ділянка мозку відмирає (а це відбувається протягом перші кількох годин після початку інсульту), то функція частини тіла, за яку відповідала та ділянка, порушується.
В Україні є понад 500 відділень, які приймають на лікування пацієнтів з гострим мозковим інсультом. З них лише близько 10% відповідають міжнародним вимогам до лікарень, які ефективно лікують інсульт.
Фахівці Інсультного центру клініки "Оберіг" працюють з пацієнтами, які перенесли інсульт, за високими міжнародними стандартами впродовж 10 років практики. У центрі з 2010 року пройшли лікування понад 1500 пацієнтів. Частота ускладнень і смертність в 5 раз нижчі ніж в більшості інших лікарень України. Понад 80% пацієнтів Інсультного центру отримують можливість повернення до незалежності від сторонньої допомоги та повноцінного життя.
Адже найкращих результатів лікування можна досягти лише у спеціалізованому профільному відділені, яке поєднує вчасну діагностику, ефективне лікування та якісну реабілітацію.
Чому важливо, аби пацієнта після інсульту доставили саме в спеціалізовану клініку, Здоров'я 24 запитало у лікаря-невролога Юрія Фломіна, завідувача Інсультного центру, кандидата меднаук та експерта Міністерства охорони здоров'я.
Для визначення типу інсульту та виключення інших уражень мозку проводять комп’ютерну або магнітно-резонансну томографію голови, тому наявність цього обладнання в спеціалізованих інсультних відділеннях є надзвичайно важливою.
Чому важливо, аби при підозрі на інсульт, пацієнту провели комп'ютерну томографію мозку
Варто розуміти, що жодні крапельниці самі по собі не допоможуть пацієнту одужати, неефективними також є нейропротектори, попри те, що ці ліки не мають науково доведеної ефективності, пацієнтів продовжують ними "прокапувати".
Проблеми багатьох лікарень у відсутності комп'ютерної томографії, не виконанні обов'язкової протокольної частини, яка в майбутньому допоможе запобігти ускладненням, погана підготовка медичних працівників та неякісна реабілітація після інсульту або її відсутність взагалі.
Що передбачає реабілітація після інсульту
Найкращих результатів лікування можна досягти у спеціалізованому профільному відділені, яке поєднує сучасну діагностику, ефективне лікування та якісну реабілітацію.
Адже мозок потребує специфічного тренування для опанування нових навичок і заміщення втрачених функцій. Найкращого ефекту можна досягти протягом перших 3-4 місяців після початку захворювання. Але трапляється й так, що ті, хто не мав вчасної реабілітації, потрапляючи до рук професіоналів пізніше цього терміну, все ж за тиждень-два реабілітації перетворюються з "лежачих" на "ходячих". Важливою є також вторинна профілактика інсульту. Кожен пацієнт, який переніс інсульт, повинен перебувати під спостереженням фахівців.
На жаль, українські пацієнти після інсульту зі стаціонару найчастіше йдуть у нікуди, та, зазвичай, чують "рекомендацію": "полежали 10 днів в лікарні, далі можете лежати вдома". Доведено, що ризик померти впродовж першого року від ускладнень інсульту в пацієнтів, які перебували під наглядом лікарів, на 25% менший, ніж у тих, хто зникає з поля зору фахівців.
Якісна реабілітація здатна відновити втрачені функції при інсульті/Фото: Клініка Оберіг
За словами Юрія Фломіна, реабілітація ґрунтується за принципом пластичності мозку, тобто мозок може змінювати свою побудову і свою роботу, якщо людина докладає зусилля і якщо з нею працюють фахівці реабілітації – фізичні терапевти, терапевти, логепед, які шляхом цілеспрямованих тренувань перенавчають, перебудовують її мозок, з тим, щоб поліпшити функції мозку, які були порушені внаслідок інсульту.
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