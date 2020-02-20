Інсульт: симптоми, види, як розпізнати

За даними МОЗ, щороку в Україні трапляється близько 150 тисячі інсультів і понад 100 тисяч людей помирають від інсульту та інших порушень кровотоку в мозку. Про головні симптоми інсульту, його ознаки та допомогу при порушенні мозкового кровообігу говоримо з завідувачем Інсультного центру "Оберіг" Юрієм Фломіним.

Інсульт посідає друге місце серед причин смерті та інвалідності, але у більшості випадків трагічних наслідків інсульту можна уникнути, якщо вчасно розпізнати симптоми хвороби і швидко, впродовж 4-6 годин, надати необхідну медичну допомогу.

Інсульт – що це? Інсульт – раптове гостре порушення мозкового кровообігу, що призводить до ушкодження частини головного мозку. Інсульт – це невідкладний стан, тому потребує негайного реагування.

Види інсульту

Є два головних різновиди інсульту:

Ішемічний інсульт

Ішемічний інсульт розвивається внаслідок закупорки артерій, які живлять головний мозок. Не отримуючи необхідних їм кисню і поживних речовин, клітини мозку гинуть. Ішемічні інсульти становлять близько 80% всіх інсультів.

Цей вид інсульту найчастіше буває двох типів:

Кардіоемболічний – його провокує тромб, що утворився в серці або аорті, який з потоком крові досяг головного мозку і заблокував постачання крові до його частини.

Атеротромботичний – його спричиняє тромб, який утворився на тлі атеросклерозу великих та середніх мозкових артерій.

Геморагічний інсульт

Геморагічний інсульт – це крововилив у мозок, який виникає внаслідок розриву судини.



Комп'ютерна томографія встановить тип інсульту/Фото: Клініка Оберіг

Як розпізнати інсульт

Не зважаючи на те, що інсульт може мати різні причини, прояви захворювання зазвичай схожі, адже проблема спільна – порушення кровотоку у ділянці мозку.

Вміти розпізнавати ознаки інсульту потрібно нам усім. Від цього залежить, чи зможемо ми вчасно звернутися за допомогою для себе або тих людей, поряд з якими ми опинилися, коли з ними стався інсульт.

Спільною рисою усіх проявів інсульту є їх раптовість. Ще пів години тому все було в порядку і раптом – стан людини різко погіршується!

Інсульт – симптоми Отже, при інсульті людина має один з таких симптомів або кілька зразу: раптова слабкість чи оніміння однієї половини тіла, включаючи обличчя, руку та ногу;

раптове порушення мовлення чи розуміння мови;

раптове порушення зору;

раптове запаморочення, яке часто супроводжує нудота, блювота, втрата рівноваги, падіння;

раптовий і надзвичайно сильний нестерпний головний біль. Помітили хоча б одну з цих ознак – не гайте часу, телефонуйте 103.

Для того, щоб визначити перші ознаки інсульту, треба використовувати просту шкалу – абревіатура FAST (Face – Arm – Speech – Time, тобто Обличчя – Рука – Мова – Час).

Обличчя – попросіть людину усміхнутися, при інсульті посмішка буде асиметричною – один кут рота опущений.

Рука – людина відчуває слабкість в кінцівках на одній половині тіла – в руці та/або нозі. Попросіть людини підняти і потримати перед собою обидві руки. При інсульті одна рука самовільно опуститься – не вдається обидві руки втримати на одному рівні.

Мова – у хворого може бути порушена вимова. Людина може не розуміти, що звертаються до неї.

Час – інсульт не лікується вдома. Якщо наявні перераховані симптоми, слід терміново викликати "Швидку допомогу" та доставити людину у медичний заклад, який готовий до надання допомоги пацієнтам з інсультом – інсультний центр або інсультний блок.

В жодному разі не розраховуйте на те, що симптоми минуть, якщо трохи відпочити, полежати чи випити пігулку.

Не можна людину з інсультом везти у будь-який медичний заклад, тільки у той, де є спеціально підготовлений персонал та необхідні засоби діагностики. Інакше – втрачається час, який у випадку інсульту на вагу золота.



Як розпізнати інсульт/Інфографіка 24 Каналу

Допомога при інсульті

При інсульті є дуже мало часу для порятунку мозку. Коли ділянка мозку відмирає (а це відбувається протягом перші кількох годин після початку інсульту), то функція частини тіла, за яку відповідала та ділянка, порушується.

В Україні є понад 500 відділень, які приймають на лікування пацієнтів з гострим мозковим інсультом. З них лише близько 10% відповідають міжнародним вимогам до лікарень, які ефективно лікують інсульт.

Фахівці Інсультного центру клініки "Оберіг" працюють з пацієнтами, які перенесли інсульт, за високими міжнародними стандартами впродовж 10 років практики. У центрі з 2010 року пройшли лікування понад 1500 пацієнтів. Частота ускладнень і смертність в 5 раз нижчі ніж в більшості інших лікарень України. Понад 80% пацієнтів Інсультного центру отримують можливість повернення до незалежності від сторонньої допомоги та повноцінного життя.

Адже найкращих результатів лікування можна досягти лише у спеціалізованому профільному відділені, яке поєднує вчасну діагностику, ефективне лікування та якісну реабілітацію.

Чому важливо, аби пацієнта після інсульту доставили саме в спеціалізовану клініку, Здоров'я 24 запитало у лікаря-невролога Юрія Фломіна, завідувача Інсультного центру, кандидата меднаук та експерта Міністерства охорони здоров'я.

Юрій Фломін У спеціалізованому центрі є фахівці, які розуміються на цій проблемі. Вони можуть розпізнати, що відбувається, та є обладнання, яке допоможе підтвердити чи спростувати припущення щодо діагнозу. Протягом перших 4,5 – 6 годин з моменту появи перших ознак інсульту, частину мозку, якій загрожує відмирання, можна врятувати, якщо відновити кровоплин по ураженій судині. Це можна зробити медикаментозно, або шляхом хірургічного втручання ”.

Для визначення типу інсульту та виключення інших уражень мозку проводять комп’ютерну або магнітно-резонансну томографію голови, тому наявність цього обладнання в спеціалізованих інсультних відділеннях є надзвичайно важливою.

Чому важливо, аби при підозрі на інсульт, пацієнту провели комп'ютерну томографію мозку

Юрій Фломін “ Комп’ютерна томографія або сканування мозку – це технічний спосіб зазирнути всередину голови, певне просвічування мозку, яке допоможе лікарям зрозуміти, що саме відбувається: чи це ішемічний інсульт, який пов’язаний із закупоркою судини, чи це другий тип інсульту – крововилив, чи це якесь інше захворювання, наприклад – пухлина мозку, яка має такі ж самі прояви. Це неможливо з’ясувати без комп’ютерної томографії, тому в закладі, який немає можливості зробити сканування, не може бути надана сучасна і належна допомога пацієнту з підозрою на інсульт ”.

Варто розуміти, що жодні крапельниці самі по собі не допоможуть пацієнту одужати, неефективними також є нейропротектори, попри те, що ці ліки не мають науково доведеної ефективності, пацієнтів продовжують ними "прокапувати".

Проблеми багатьох лікарень у відсутності комп'ютерної томографії, не виконанні обов'язкової протокольної частини, яка в майбутньому допоможе запобігти ускладненням, погана підготовка медичних працівників та неякісна реабілітація після інсульту або її відсутність взагалі.

Що передбачає реабілітація після інсульту

Найкращих результатів лікування можна досягти у спеціалізованому профільному відділені, яке поєднує сучасну діагностику, ефективне лікування та якісну реабілітацію.

Адже мозок потребує специфічного тренування для опанування нових навичок і заміщення втрачених функцій. Найкращого ефекту можна досягти протягом перших 3-4 місяців після початку захворювання. Але трапляється й так, що ті, хто не мав вчасної реабілітації, потрапляючи до рук професіоналів пізніше цього терміну, все ж за тиждень-два реабілітації перетворюються з "лежачих" на "ходячих". Важливою є також вторинна профілактика інсульту. Кожен пацієнт, який переніс інсульт, повинен перебувати під спостереженням фахівців.

На жаль, українські пацієнти після інсульту зі стаціонару найчастіше йдуть у нікуди, та, зазвичай, чують "рекомендацію": "полежали 10 днів в лікарні, далі можете лежати вдома". Доведено, що ризик померти впродовж першого року від ускладнень інсульту в пацієнтів, які перебували під наглядом лікарів, на 25% менший, ніж у тих, хто зникає з поля зору фахівців.



Якісна реабілітація здатна відновити втрачені функції при інсульті/Фото: Клініка Оберіг

Юрій Фломін “ В клініці "Оберіг" проводять реабілітацію за тими ж принципами, за якими її проводять в усіх розвинутих країнах Європи, Північної Америки і Азії. Якщо частина мозку загинула і це призвело до певних наслідків: порушення рухів, мови, чутливості, то далі, або людина живе з цими наслідками, або завдяки реабілітації поліпшує роботу цих функцій ”.

За словами Юрія Фломіна, реабілітація ґрунтується за принципом пластичності мозку, тобто мозок може змінювати свою побудову і свою роботу, якщо людина докладає зусилля і якщо з нею працюють фахівці реабілітації – фізичні терапевти, терапевти, логепед, які шляхом цілеспрямованих тренувань перенавчають, перебудовують її мозок, з тим, щоб поліпшити функції мозку, які були порушені внаслідок інсульту.

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