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Італія посилила карантинні заходи через коронавірус: закрили майже всі магазини

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Вулиці Мілану під час епідемії / Фото 24 каналу

Протягом доби коронавірусом в Італії заразилися 2 313 людей, що є рекордною цифрою з початку спалаху захворювання. Уряд країни оголосив про нові обмеження через поширення хвороби: закриють усі магазини, окрім продуктових і аптек.

Прем’єр-міністр Джузеппе Конте заявив у зверненні, що також закриють перукарні, салони краси, заклади харчування, в тому числі бари і ресторани, повідомляє ANSA. Водночас громадський транспорт, банки та пошта працюватимуть у звичному режимі.

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Для досягнення ефекту від нових посилених заходів доведеться почекати декілька тижнів.

Якщо цифри будуть продовжувати рости, що аж ніяк не малоймовірно, це не означає, що нам доведеться поспішати з введенням нових заходів. Нам не слід наосліп бігти до прірви. Ми повинні мислити ясно і бути відповідальними,
– пояснив Конте.

Зауважимо, що у країні на момент впровадження жорсткіших заходів були вже закриті школи, спортзали, музеї, нічні клуби.

Прем’єр-міністр закликав не панікувати, бо продуктові магазини залишаються відкритими.

Всього в Італії заразилися коронавірусом близько 13 000 людей, це друга країна за кількістю хворих після Китаю. Станом на 12 березня померли вже 827 людей. Як живе Італія під час епідемії коронавірусу – читайте в ексклюзивному матеріалі 24 каналу.

коронавірус правда міфиМіфи та правда про Коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини політики Коронавірус Covid-19 Здоров'я Інфекція у Європі Лікування
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