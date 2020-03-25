Італійські лікарі змушені вибирати, кого рятувати: бракує ліжок і кисневих апаратів

Італійський лікар у центрі коронавірусної кризи розповів, як йому доводиться щодня приймати рішення щодо життя та смерті. Потреба обирати виникла через нестачу ліжок і кисневих пристроїв.

33-річний лікар Мікеле Болдріні розповів про те, що ніколи не стикався з такими складними рішеннями так часто. Лікар зазначив, що не міг собі уявити, що смертельні випадки ставатимуться лише через брак ліжок і кисню, пише Metro.

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Мені все ще доводиться вирішувати, хто має право на інтенсивну терапію, кому не надавати лікування, кого відпустити додому. Я діагностую двосторонні інтерстиціальні випадки пневмонії щоденно, хоч раніше їх бачив лише чотири рази на рік,

– поділився лікар.

Лікар Болдріні додав, що "у разі зростання кількості хворих через пандемію коронавірусу кількість кисневих пристроїв і ліжок буде вкрай малою, а через брак необхідного обладнання станеться багато смертей".

За його словами, значну частину хворих складають люди похилого віку з хронічними захворюваннями, такими як діабет або хвороби серця.

Відтак, при якщо у них виявляють Coovid-19, їхній стан швидко погіршується, а лікарям доводиться щодня вирішувати, чи вкладати ресурси в деяких з них чи відпускати додому.

Так, це частина нашої роботи – вирішувати, але це ніколи не було обумовлено браком пристроїв та ліжок,

– зізнався Болдріні.

Він додав, що люди помирають на самоті, адже згідно з протоколами вони можуть бачити своїх родичів тільки через електронні пристрої.

Медик також наголосив на тому, що рівень смертності дуже високий у порівнянні з попередніми аналогічними синдромами грипу з респіраторними ускладненнями. Covid-19 поширюється швидше, ніж сезонні віруси грипу.

Що відомо про поширення коронавірусу в Італії?Загальна кількість заражених в Італії – 69 176 людей. Ситуація з коронавірусом в Італії турбує увесь світ. У країні найбільша кількість смертей через хворобу у світі, а в лікарнях вже не вистачає ліжок та необхідних медичних засобів. Жителям Італії заборонили ходити вулицями. Виходити можна лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл. В Італії від коронавірусу померли вже 3 українки.



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