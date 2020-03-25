Італію чекає пік епідемії коронавірусу цього тижня, – ВООЗ

Всесвітня організація здоров'я спрогнозувала, коли в Італії настане пік поширення коронавірусу Covid-19. Після чого, ймовірно, поширення хвороби піде на спад.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що епідемія коронавірусу в Італії може досягти піку на цьому тижні, після чого піде на спад. Про це заявив заступник директора ВООЗ Раньєрі Гуерра, повідомило видання ANSA.

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Уповільнення темпів зростання кількості інфікованих коронавірусом є надзвичайно позитивним фактором.

У деяких регіонах я вважаю, що ми близькі до точки випадання кривої. Тому пік може бути досягнутий на цьому тижні, а потім упасти,

– зазначив Гуерра.

За даними ВООЗ, цей тиждень і перші дні наступного будуть вирішальними, адже повинні дати результати заходи, що були вжиті італійським урядом 15-20 днів тому.

Згідно з останніми даними фахівців Університету Джона Хопкінса, в Італії налічується більш як 69 тисяч інфікованих коронавірусом, кількість померлих перевищила 6,8 тисячі.

Головне про поширення коронавірусу в Італії

Загальна кількість заражених в Італії – 69 176 людей.

Ситуація з коронавірусом в Італії турбує увесь світ. У країні найбільша кількість смертей через хворобу у світі, а в лікарнях вже не вистачає ліжок та необхідних медичних засобів.

Щонайменше 2629 медичних працівників заразились коронавірусом, 13 з яких померли. Згідно з підрахунками, кількість хворих на коронавірус медиків в Італії складає 8,3% від загальної кількості випадків в країні.

В італійському місті Бергамо тіла померлих від коронавірусу доводиться перевозити з міста. Місцевий крематорій просто не може впоратися з такою великою кількістю тіл.

Жителям Італії заборонили ходити вулицями. Виходити можна лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.

В Італії від коронавірусу померли вже 3 українки.

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