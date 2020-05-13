24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

В Івано-Франківську від коронавірусу померла 19-річна дівчина

-
В Івано-Франківську від коронавірусу померла 19-річна дівчина
В Івано-Франківську від коронавірусу померла 19-річна дівчина / Getty Images

19-річна пацієнтка в Івано-Франківській центральній клінічній лікарні померла 13 травня. У дівчини був лабораторно підтверджений коронавірус.

Про це повідомив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Федорів на брифінгу. 

Читайте також В Україні 16 425 випадків коронавірусу COVID-19

Станом на 13 травня в Україні виявили 402 нових випадки коронавірусу. Загалом в Івано-Франківську підтвердили 1144 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції.

За словами голови Івано-Франківської облдержадміністрації, дівчина захворіла ще 7 квітня. Вона лікувалася амбулаторно з діагнозом мононуклеоз,29 квітня стан хворої дуже погіршився.

3 травня дівчинку госпіталізували до центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська, через 5 днів її перевели на апарат штучної вентиляції легень. Федорів сказав, що 12 травня хворій через легеневу недостатність провели інтубацію.

"12 травня була двічі зупинка серця. Однак, хвороба прогресувала і пацієнтка померла 13 травня»", – додав він.


Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Івано-Франківська Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
5 травня , 13:55 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк
Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
3 травня , 07:40 Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
30 квітня , 16:30 Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
Олександр Бевза