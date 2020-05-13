В Івано-Франківську від коронавірусу померла 19-річна дівчина

19-річна пацієнтка в Івано-Франківській центральній клінічній лікарні померла 13 травня. У дівчини був лабораторно підтверджений коронавірус.

Про це повідомив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Федорів на брифінгу.

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Станом на 13 травня в Україні виявили 402 нових випадки коронавірусу. Загалом в Івано-Франківську підтвердили 1144 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції.

За словами голови Івано-Франківської облдержадміністрації, дівчина захворіла ще 7 квітня. Вона лікувалася амбулаторно з діагнозом мононуклеоз,29 квітня стан хворої дуже погіршився.

3 травня дівчинку госпіталізували до центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська, через 5 днів її перевели на апарат штучної вентиляції легень. Федорів сказав, що 12 травня хворій через легеневу недостатність провели інтубацію.

"12 травня була двічі зупинка серця. Однак, хвороба прогресувала і пацієнтка померла 13 травня»", – додав він.



Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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