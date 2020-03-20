Івано-Франківськ просить Зеленського ввести надзвичайний стан: там вже 15 підозр на Covid-2019

Ввечері 19 березня в Івано-Франківмській обласній лікарні від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією Covid-2019, померла 56-річна жінка. Вона стала 3 жертвою коронавірусу в Україні. На ранок 20 березня в Івано-Франківську різко зросла кількість людей, у яких підозрюють інфекцію.

Наразі таких пацієнтів аж 15. Через це місцева влада просить президента Зеленського та Кабінет Міністрів ввести в Україні надзвичайний стан. З таким проханням до владної верхівки звернувся мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Допис оприлюднений на його фейсбук-сторінці.

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Звертаємося до уряду, президента, ввести жорсткіші заходи, зокрема – надзвичайний стан в Україні, з залученням правоохоронців і Нацгвардії. Зволікання призведе до поширення вірусу!

– йдеться у повідомленні мера.

Марцінків також зазначив, що з 20 березня поліція міста буде штрафувати людей за порушення карантину – від 17 тисяч гривень для фізичних осіб і від 34 тисяч гривень для юридичних.

"Звертаємося до керівництва закладів: в магазини, аптеки, на ринки, допускати не більш 10 осіб, які повинні перебувати на відстані мінімум 2 метрів один від одного. Закрити ринки, ми, на жаль, не можемо", – додав мер Івано-Франківська.

Відеозвернення мера Івано-Франківська Марцінківа про ситуацію з коронавірусом в місті:

Що відомо про померлу від коронавірусу в Івано-Франківську? Їй було 56 років. У жінки спочатку була просто висока температура і сухий кашель, але потім самопочуття погіршилося. Їй діагностували грип "А" та ішемічну хворобу серця, а також були ускладнення у вигляді пневмонії.



У МОЗ переконують: пацієнтка прийшла у лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, до отримання позитивного тесту на Covid-2019.