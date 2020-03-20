24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Івано-Франківськ просить Зеленського ввести надзвичайний стан: там вже 15 підозр на Covid-2019

- Читать новость на русском
Івано-Франківськ / "Галицький кореспондент"

Ввечері 19 березня в Івано-Франківмській обласній лікарні від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією Covid-2019, померла 56-річна жінка. Вона стала 3 жертвою коронавірусу в Україні. На ранок 20 березня в Івано-Франківську різко зросла кількість людей, у яких підозрюють інфекцію.

Наразі таких пацієнтів аж 15. Через це місцева влада просить президента Зеленського та Кабінет Міністрів ввести в Україні надзвичайний стан. З таким проханням до владної верхівки звернувся мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Допис оприлюднений на його фейсбук-сторінці.

Раніше Попри карантин у Львові та Франківську сотні людей стояли у черзі до візових центрів

Звертаємося до уряду, президента, ввести жорсткіші заходи, зокрема – надзвичайний стан в Україні, з залученням правоохоронців і Нацгвардії. Зволікання призведе до поширення вірусу!
– йдеться у повідомленні мера.

Марцінків також зазначив, що з 20 березня поліція міста буде штрафувати людей за порушення карантину – від 17 тисяч гривень для фізичних осіб і від 34 тисяч гривень для юридичних.

"Звертаємося до керівництва закладів: в магазини, аптеки, на ринки, допускати не більш 10 осіб, які повинні перебувати на відстані мінімум 2 метрів один від одного. Закрити ринки, ми, на жаль, не можемо", – додав мер Івано-Франківська.

Відеозвернення мера Івано-Франківська Марцінківа про ситуацію з коронавірусом в місті:

Що відомо про померлу від коронавірусу в Івано-Франківську? Їй було 56 років. У жінки спочатку була просто висока температура і сухий кашель, але потім самопочуття погіршилося. Їй діагностували грип "А" та ішемічну хворобу серця, а також були ускладнення у вигляді пневмонії.

У МОЗ переконують: пацієнтка прийшла у лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, до отримання позитивного тесту на Covid-2019.

Надзвичайний стан в Україні: що означає і як жити в його умовах
сьогодні
Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Лікування Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Здоров'я Новини політики Новини Івано-Франківська
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
19 березня 19:53 Плаквеніл проти коронавірусу: Трамп заявив про ефективність препарату
Анастасія Кушпіт
18 березня 20:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
18 березня 17:27 Фавіпіравір проти коронавірусу: чому виникають сумніви в ефективності препарату
Анастасія Кушпіт
18 березня 13:46 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
17 березня 19:27 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук