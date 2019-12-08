Ізоляція може призвести до зменшення розмірів мозку: дослідження

Далекі ізольовані експедиції – справжнє випробування не лише для психіки, а й для організму людини. Особливо це стосується тих, хто в ізоляції проводять значну частину свого життя – полярників та космонавтів.

Одноманітність, відсутність співрозмовника й монотонний пейзаж впливає на мозок полярників, внаслідок чого він зменшується у розмірах, повідомляє New England Journal of Medicine.

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Спочатку я був вражений цією білою пустелею, але вона залишалася завжди однаковою,

– розповідає один з авторів роботи Олександр Стан.

8 вчених, техніки та кухарі 14 місяців провели на антарктичній станції Ноймайєр-III. Влітку до них навідувались колеги, проте решту часу вони були в ізоляції. Там вони провели довгу полярну зиму при температурах нижче -50°, й не могли покинути станцію навіть при надзвичайній ситуації.



Полярна стація Ноймайєр-III

Досліди на тваринах довели, що ізоляція може призвести до зниження функцій гіпокампу. Це область мозку, яка відповідає за механізми пам'яті та навігації.

Фахівці оглянули стан здоров'я Олександра Стана та його колег й підтвердили, що мозок людини так само реагує на ці умови.

Мозок команди дослідили за допомогою МРТ як і до, так і після експедиції. Аби все було чесно, для порівняння оглянули мозок людей такого ж віку і статі, які проживали на Великій землі.

Порівнявши мозок учасників експедиції та контрольної групи, фахівці виявили, що гіпокамп полярників зменшився на 7%.

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