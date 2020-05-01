Карантин майже не впливає на кількість смертей від COVID-19: розрахунки США

Карантин вважають одним з небагатьох ефективних заходів боротьби з пандемією COVID-19. Однак для бізнесу карантинні заходи та режим самоізоляції згубні. Не дивно, що підприємці з усього світу активно протестують проти закриття підприємств і інших карантинних заходів. Американський підприємець Ті Джей Роджерс впевнений: вводити карантин є сенс лише в густонаселених районах.

Він спробував навести логічну основу під вимоги згорнути карантин у своїй колонці для Wall Street Journal. Ті Джей Роджерс стверджує, що карантин мало впливає на смертність від COVID-19.

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Роджерс провів розрахунки, щоб з'ясувати, як швидкість впровадження карантину позначилася на смертності в кожному штаті США.

На чому базуються розрахунки

За точку відліку він взяв день, коли число смертей від коронавірусу в тому чи іншому штаті перевищила одиницю на мільйон населення. Потім він провів кореляційний аналіз між смертністю протягом 21 дня починаючи з цього моменту і числом днів між ним і введенням карантинних заходів. Остання величина коливалася від 10 до 35 днів.

Коефіцієнт кореляції виявився настільки низьким, що можна вважати його нульовим, стверджує Роджерс. На його думку, випадки смертності в різних штатах краще пояснюють інші фактори, зокрема, щільністю населення чи наявністю метро.

Це може означати, що в різних регіонах був потрібний різний підхід до боротьби з епідемією. Наприклад, в Нью-Йорку з його величезною щільністю карантин був виправданий, а в малонаселеному Вісконсині – ні.

Також підприємець зазначив, що США слід було б взяти приклад зі Швеції, яка ввела дуже м'які карантинні заходи. Примітно, що відсоток смертності у Швеції вище, ніж в сусідніх Данії, Норвегії та Фінляндії, проте на тлі інших європейських країн виглядає оптимістичніше.

Навіть в деяких з американських штатів, що закрилися на карантин менш ніж через три дні після досягнення критичного порогу смертності, число жертв виявилося вище.

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Втім, варто розуміти, що розрахунки проведені підприємцями, які зацікавленні в тому, аби карантинні заходи не були вжиті.

Більшість лікарів і вчених не поділяють точку зору Роджерса. Вони вважають, що без карантину зупинити поширення COVID-19 і захистити систему охорони здоров'я від перевантажень неможливо.

Тим часом, багато країн наблизилися до піку першої хвилі епідемії або навіть пройшли його. Це дозволило почати ослаблення карантинних заходів. Серед них – Франція, Німеччина і Греція, а також Нова Зеландія. На жаль, друга хвиля пандемії практично неминуча.

Коротко про поширення COVID-19 у США

У США COVID-19 інфікувались більше ніж мільйон людей . Наразі загальна кількість офіційно підтверджених випадків захворювання в країні складає 1 040 488 і ця цифра постійно зростає.

. Наразі загальна кількість офіційно підтверджених випадків захворювання в країні складає 1 040 488 і ця цифра постійно зростає. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли понад 60 тисяч американців.

Штат Нью-Йорк став одним з глобальних центрів пандемії COVID-19 у світі, адже саме там – більшість випадків зараження в США.



Втрати США у конфліктах VS COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

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