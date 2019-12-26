Від кашлюку померла одномісячна дитина: батьки відмовились від щеплення
На Рівненщині від кашлюку помер одномісячний хлопчик. Дитина не була щепленою через відмову батьків.
Хлопчика 2 тижні лікували у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології дитячої обласної лікарні, проте його не вдалося врятувати, повідомили у МОЗ.
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Діагноз був лабораторно підтверджений. Кашлюк був ускладнений двобічною не госпітальною пневмонією.
Хлопчик народився у багатодітній сім'ї та був шостою дитиною, проте, жодна дитина не мала рекомендованого щеплення через відмову батьків.
Єдиним захистом від кашлюку є вакцинація. Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення).
Вакцина проти кашлюку може вберегти життя/Фото:Pixabay
Варто також проводити вакцинацію вагітним для додаткової профілактики захворювання серед новонароджених, які ще зовсім маленькі для проведення щеплення.
Симптоми, зазвичай, з'являються через 7-10 днів після інфікування.
При їх появі одразу звертайтеся до лікаря.
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