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Від кашлюку померла одномісячна дитина: батьки відмовились від щеплення

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Від кашлюку померла дитина / unsplash.com

На Рівненщині від кашлюку помер одномісячний хлопчик. Дитина не була щепленою через відмову батьків.

Хлопчика 2 тижні лікували у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології дитячої обласної лікарні, проте його не вдалося врятувати, повідомили у МОЗ.

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Діагноз був лабораторно підтверджений. Кашлюк був ускладнений двобічною не госпітальною пневмонією.

Хлопчик народився у багатодітній сім'ї та був шостою дитиною, проте, жодна дитина не мала рекомендованого щеплення через відмову батьків.

Єдиним захистом від кашлюку є вакцинація. Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення).


Вакцина проти кашлюку може вберегти життя/Фото:Pixabay

Варто також проводити вакцинацію вагітним для додаткової профілактики захворювання серед новонароджених, які ще зовсім маленькі для проведення щеплення.

 
Кашлюк – симптоми
Помірний жар, нежить, кашель, який, як правило, переходить у судомний кашель. У немовлят може спостерігатися апное (тимчасове припинення дихальних рухів).
Поширеними ускладненнями у нещеплених малюків є пневмонія, рідше виникають конвульсії й ураження головного мозку (енцефалопатія).

Симптоми, зазвичай, з'являються через 7-10 днів після інфікування.

При їх появі одразу звертайтеся до лікаря.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Діти Рівне Вакцинація
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