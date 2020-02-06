Казахстан заборонив експорт захисних масок до Китаю

Казахстан не експортуватиме медичні маски до Китаю та закупить їх у іноземних виробників на випадок спалаху коронавірусу.

У сусідньому до Китаю Казахстані ще не зафіксовано випадків захворювання людей на новий коронавірус, але відомо, що на час можливого інкубаційного періоду до карантину відправлено десятки людей.

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Люди в різних містах скаржаться на дефіцит медичних масок в аптеках через спалах коронавірусу, повідомляє Радио Азаттык.

Тому владою було прийнято рішення заборонити експорт медичних масок до Китаю та поповнити запаси на випадок спалаху вірусу, закупивши маски в іноземних виробників.

Ми хотіли б відзначити, що деякі виробники та дистриб’ютори поводилися неетично. Вони продали всі свої запаси Китаю,

– заявив речник міністерства охорони здоров’я.

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Коронавірус – що це? Це група вірусів, які здатні викликати застудні захворювання та нетипові пневмонії. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.

Коронавірус 2019-nCoV в числах:

Станом на ранок 6 лютого за день в Китаї померло 73 людини.

Загальна кількість загиблих – 565, 563 з них – в Китаї.

За день коронавірус діагностували в 3694 людей в Китаї.

Загальне число хворих у світі – 28243 людини.

За день вилікувалось майже 300 людей.

Загальна кількість людей, які вилікувались від коронавірусу – 1208, з них 1153 – в Китаї.

Станом на 6 лютого 2020 року вакцини від 2019-nCoV не знайдено.​



Факти про коронавірус із Китаю / Інфографіка 24 каналу