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Казахстан заборонив експорт захисних масок до Китаю

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Казахстан заборонив експорт захисних масок до Китаю / Getty Images

Казахстан не експортуватиме медичні маски до Китаю та закупить їх у іноземних виробників на випадок спалаху коронавірусу.

У сусідньому до Китаю Казахстані ще не зафіксовано випадків захворювання людей на новий коронавірус, але відомо, що на час можливого інкубаційного періоду до карантину відправлено десятки людей.

До цієї теми: Коронавірус: останні новини

Люди в різних містах скаржаться на дефіцит медичних масок в аптеках через спалах коронавірусу, повідомляє Радио Азаттык.

Тому владою було прийнято рішення заборонити експорт медичних масок до Китаю та поповнити запаси на випадок спалаху вірусу, закупивши маски в іноземних виробників.

Ми хотіли б відзначити, що деякі виробники та дистриб’ютори поводилися неетично. Вони продали всі свої запаси Китаю,
– заявив речник міністерства охорони здоров’я.

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Коронавірус – що це? 

Це група вірусів, які здатні викликати застудні захворювання та нетипові пневмонії. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.

 Коронавірус 2019-nCoV в числах: 

  • Станом на ранок 6 лютого за день в Китаї померло 73 людини.
  • Загальна кількість загиблих – 565, 563 з них – в Китаї. 
  • За день коронавірус діагностували в 3694 людей в Китаї. 
  • Загальне число хворих у світі – 28243 людини. 
  • За день вилікувалось майже 300 людей. 
  • Загальна кількість людей, які вилікувались від коронавірусу – 1208, з них 1153 – в Китаї. 
  • Станом на 6 лютого 2020 року вакцини від 2019-nCoV не знайдено.​

Правда та міфи про коронавірус / 24 канал
Факти про коронавірус із Китаю / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олег Терещенко
Теги: Здоров'я Лікування Медицина Новини Казахстану Коронавірус 2020 Експорт Китай
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