Казахстан заборонив експорт захисних масок до Китаю
Казахстан не експортуватиме медичні маски до Китаю та закупить їх у іноземних виробників на випадок спалаху коронавірусу.
У сусідньому до Китаю Казахстані ще не зафіксовано випадків захворювання людей на новий коронавірус, але відомо, що на час можливого інкубаційного періоду до карантину відправлено десятки людей.
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Люди в різних містах скаржаться на дефіцит медичних масок в аптеках через спалах коронавірусу, повідомляє Радио Азаттык.
Тому владою було прийнято рішення заборонити експорт медичних масок до Китаю та поповнити запаси на випадок спалаху вірусу, закупивши маски в іноземних виробників.
Ми хотіли б відзначити, що деякі виробники та дистриб’ютори поводилися неетично. Вони продали всі свої запаси Китаю,
– заявив речник міністерства охорони здоров’я.
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Це група вірусів, які здатні викликати застудні захворювання та нетипові пневмонії. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.
Коронавірус 2019-nCoV в числах:
- Станом на ранок 6 лютого за день в Китаї померло 73 людини.
- Загальна кількість загиблих – 565, 563 з них – в Китаї.
- За день коронавірус діагностували в 3694 людей в Китаї.
- Загальне число хворих у світі – 28243 людини.
- За день вилікувалось майже 300 людей.
- Загальна кількість людей, які вилікувались від коронавірусу – 1208, з них 1153 – в Китаї.
- Станом на 6 лютого 2020 року вакцини від 2019-nCoV не знайдено.