Кесарів розтин чи природні пологи: що безпечніше
Французькі вчені визнали кесарів розтин небезпечнішим, ніж природні пологи.
У західних країнах пологи за допомогою кесаревого розтину – поширена. Багато жінок вибирають цей варіант, навіть не маючи показань, тому що він дозволяє уникнути довгих потуг. Але, судячи з останніх новин, це може виявитися не найкращою ідеєю.
Читайте також: Кесарів розтин менш болісний і не тільки: найпоширеніші міфи про пологи
Дослідження показало, що у жінок до 35 років ризик виникнення серйозних ускладнень після кесаревого розтину приблизно в півтора раза вище, ніж у породіль, які народили природним шляхом. А після 35 цей ризик вищий вже в три рази.
При підготовці дослідження автори врахували, що ускладнення можуть бути результатом не самої операції, а початкових проблем зі здоров'ям. Тому вони заздалегідь виключили жінок з іншими факторами ризику.
Кесарів розтин підвищує ризик ускладнень
Ускладнення можуть охоплювати: інфекції, кровотечі та утворення тромбів, а також підвищені ризики для майбутньої вагітності. У 35-річних кровотечі спостерігається найчастіше, тому що з віком погіршується здатність матки скорочуватися.
За даними, які наводять автори, в середньому кожна п'ята жінка в Європі вибирає народжувати за допомогою кесаревого розтину, і не завжди обґрунтовано. В Україні операція можлива тільки за медичними показаннями, але неофіційно її можуть зробити й за домовленістю з лікарем.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.