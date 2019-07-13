Кесарів розтин чи природні пологи: що безпечніше

Французькі вчені визнали кесарів розтин небезпечнішим, ніж природні пологи.

У західних країнах пологи за допомогою кесаревого розтину – поширена. Багато жінок вибирають цей варіант, навіть не маючи показань, тому що він дозволяє уникнути довгих потуг. Але, судячи з останніх новин, це може виявитися не найкращою ідеєю.

Читайте також: Кесарів розтин менш болісний і не тільки: найпоширеніші міфи про пологи

Дослідження показало, що у жінок до 35 років ризик виникнення серйозних ускладнень після кесаревого розтину приблизно в півтора раза вище, ніж у породіль, які народили природним шляхом. А після 35 цей ризик вищий вже в три рази.

При підготовці дослідження автори врахували, що ускладнення можуть бути результатом не самої операції, а початкових проблем зі здоров'ям. Тому вони заздалегідь виключили жінок з іншими факторами ризику.



Кесарів розтин підвищує ризик ускладнень

Ускладнення можуть охоплювати: інфекції, кровотечі та утворення тромбів, а також підвищені ризики для майбутньої вагітності. У 35-річних кровотечі спостерігається найчастіше, тому що з віком погіршується здатність матки скорочуватися.

За даними, які наводять автори, в середньому кожна п'ята жінка в Європі вибирає народжувати за допомогою кесаревого розтину, і не завжди обґрунтовано. В Україні операція можлива тільки за медичними показаннями, але неофіційно її можуть зробити й за домовленістю з лікарем.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.