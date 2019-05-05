Кесарів розтин менш болісний і не тільки: найпоширеніші міфи про пологи

Вагітність – це неймовірний період у житті жінки. Він наповнений часто суперечливими почуттями та емоціями – і радістю, і тривогою.

Особливо тоді, коли ти читаєш книги про вагітність та слухаєш відомих лікарів, а родичі переконують тебе у зворотному. А у кіно часто спотворюють інформацію про пологи.

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Лікар акушер-гінеколог Олена Желамбекова розповіла про найпоширеніші міфи про пологи.

Міф 1. Води відходять стрімко і раптово

Цей міф створений у більшості завдяки кінострічкам. Коли у головної героїні відходять води суцільним потоком і обов'язково в громадському місці. Насправді, тільки у 10% породіль води відходять мимоволі, та й зазвичай — це не потік, а тоненька цівка.

У більшості вагітних води взагалі самі не відходять. Найчастіше це відбувається вже в лікарні. У будь-якому випадку, якщо раптом відійшли води, треба терміново дзвонити лікареві і їхати в пологовий будинок.

Міф 2. Кесарів розтин менш болісний, ніж природні пологи

Боляче і народжувати природним шляхом, і кесаревим. Просто боляче по-різному. При пологах весь дискомфорт жінка буде відчувати в процесі. У випадку з кесаревим весь біль породілля відчує, коли закінчиться дія анестезії.

Міф 3. Чим ширше стегна – тим легші пологи

Стегна – це зовсім не показник легких пологів. Важливий розмір внутрішнього, малого таза. А вузький він чи ні, може визначити тільки лікар.

Лікар зазначає, що за свою практику вона не помітила різницю у тих породіль, які мали широкі стегна та тих, у кого вони вузькі.

Міф 4. Пологи частіше починаються вночі

Причину цього міфу важко встановити, але статистика свідчить наступне: збільшення народжуваності вночі не відбувається.

Міф 5. Касторка, гострий перець і катання по ямах прискорюють пологи

Всі народні способи наблизити годину Х лікар вам спробувати не порадить. Не варто набридати малюкові танцями і сумнівними методами. Просто дочекайтеся свого часу.

Міф 6. Якщо відійшла пробка, значить, почалися пологи

Насправді, якщо слизова пробка відійшла, то це означає, що просто ви підходите до мети. Шийка матки розм'якшується, стає більш еластичною, готуючись до пологів. Але фактично це навіть не привід дзвонити лікареві. Багато жінок навіть не помічають, як відходить пробка.



Міфи про пологи

Міф 7. Пологи дочки будуть такими ж, як у мами

Перебіг пологів обумовлено аж ніяк не однієї генетикою. Є безліч інших факторів, які зроблять ваш досвід абсолютно не схожим на мамин.

Міф 8. Епідуральна анестезія підвищує ймовірність кесаревого розтину

Цей міф частково пов'язаний з тим, що епідуральна анестезія може уповільнити другий етап пологів. Але це зовсім не означає, що доведеться робити кесарів розтин. Просто важливо слухати, що говорить акушерка: радить тужитися – значить, треба тужитися.

Якщо говорить подихати і потерпіти – значить, варто подихати і потерпіти.

Міф 9. Народження близнюків – обов'язково кесарів розтин

Багатоплідна вагітність і пологи дійсно пов'язані з ризиком. Але зовсім не обов'язково, що вам доведеться робити кесарів. Дуже багато близнюки з'явилися на світ природним шляхом.

Міф 10. Потрібно скласти план пологів і слідувати йому

План пологів – це добре, але потрібно бути готовою до того, що план доведеться змінити. Ніхто не застрахований від екстреного кесарева, наприклад. Адже найголовніше в пологах – здорова мама і здоровий малюк.

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