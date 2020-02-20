Кількість нових випадків зараження коронавірусом впала вчетверо за добу

У Китаї значно зменшилося число випадків зараження коронавірусів Covid-19. За останню добу зафіксували всього 394 нових випадки зараження.

Про це повідомила Національна комісія охорони здоров'я КНР.

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Спад обумовлений зміною методу діагностики інфекції, пояснили в комісії. В цілому в країні вірус виявлений у 74576 осіб.

Крім того, за останній день в Китаї ще 114 осіб померли від запалення легенів, яке провокує коронавірус Covid-2019. Таким чином, з початку спалаху в країні загинули вже 2118 осіб.

Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV

Коронавірус Covid-2019 – що це? Це новий член сім’ї коронавірусів, який ще не вивчений людством. Він походить від тварин, тому більшість інфікованих працювали на ринку, або купували там м’ясо чи морепродукти. Вірус викликає пневмонію. Хворі мають кашель, лихоманку та утруднення дихання. При лікуванні не ефективні ні антибіотики, ні противірусні препарати. У лікарні хворим можуть підтримувати життєдіяльність легенів та інших органів, але одужання залежить від їх імунної системи.

Станом на 20 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 130 людей. Загальна кількість інфікованих – 75 752 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 16 тисяч людей.

Українці та громадяни інших держав, яких Україна евакуювала з епіцентру поширення коронавірусу, 20 лютого прибули в Україну. Спершу літак сів в "Борисполі", після дозаправки пальним – вирушив до Харкова. Далі евакуйованих у супроводі охорони доставлять у медичний центр "Нові Санжари", що на Полтавщині. Там вони перебуватимуть на карантині 14 днів.

Ось останні цифри про небезпеку коронавірусу:

У 80% випадків захворювання Covid-19 призводить лише до слабких симптомів, які не становлять небезпеки.

У 14% випадків розвиваються серйозні проблеми, включаючи пневмонію і труднощі з диханням.

У 5% випадків хвороба призводить до критичних станів – дихальної недостатності, септичного шоку.

У 2% випадків хворі помирають. Що старша людина, то небезпечніший для неї цей вірус, тоді як діти заражаються доволі рідко. Також виявилось, що чоловіки частіше помирають (2,8%), ніж жінки (1,7%).



Дані про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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