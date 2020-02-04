Кількість хворих на коронавірус може бути занижена в десятки разів

Науковці попереджають, що реальні дані про розповсюдження нового коронавірусу 2019-nCoV можуть бути набагато більшими за офіційні.

За розрахунками медиків Університету Гонконга, вже до 25 січня кількість заражень вірусом в одному лише Ухані мала б перевищити 75 тисяч людей, хоча офіційно на той момент повідомляли лише про 2 тисячі випадків по всьому світу, повідомляє BBC Україна.

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Науковці стверджують що епідемія коронавірусу розповсюджується набагато швидше, ніж вважали раніше. За їхніми даними, кожен носій в середньому заражає новим вірусом ще двох-трьох людей, а загальна кількість хворих зростає в геометричній прогресії й подвоюється щотижня (кожні 6,4 дня).

Вони проаналізували статистику внутрішніх авіарейсів і залізничних перевезень, та дійшли висновку, що насправді вже до 25 січня майже тисяча носіїв вірусу мали рознести інфекцію з Уханя в інші міста – передусім Чунцін, Пекін, Шанхай, Гуанчжоу та Шеньчжень.



Лікування хворих на коронавірус в Китаї / фото: boredpanda.com

Якби там вірус розповсюджувався з такою ж швидкістю, то "епідемія вже розростається одразу в кількох великих містах Китаю – з затримкою спалаху захворювання в Ухані на один-два тижні", – припускають автори дослідження.

Чому така різниця від офіційних даних?

За словами авторів дослідження, значну різницю між розрахунками й офіційними цифрами можна пояснити кількома факторами. Передусім це відносно довгий інкубаційний період (до двох тижнів), коли інфікована вірусом людина ще не відчуває жодних симптомів хвороби, але вже є її носієм.

Окрім того, навіть після звернення хворого до лікаря необхідно підтвердити, що його стан спричинений саме новим штамом коронавірусу, а це потребує проведення лабораторних досліджень, на які може піти кілька днів.

З іншого боку, якщо прогнози науковців правдиві, то смертність від коронавірусу становить менше 1%.



Як не захворіти на коронавірус / інфографіка 24 каналу

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