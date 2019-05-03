Кінець епідемії: передачу ВІЛ можна повністю зупинити

Протягом десяти місяців 2018 року в Україні зареєстрували близько 15 тисяч нових випадків ВІЛ-інфекції. Більша частина випадків інфікування відбувається через незахищений статевий акт.

Дослідники з США створили новий комплексний імунотерапевтичний підхід до лікування ВІЛ, пише The Guardian.

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У дослідженні взяли участь тисяча гомосексуальних пар у Європі, один з партнерів мав ВІЛ (вірус імунодефіциту людини) та приймав ліки, які пригнічують вірус.

ВІЛ – що це? Це ретровірус, який впливає на ДНК, а також на нервову систему. Ця інфекція вбиває клітини людської імунної системи. В результаті хворий страждає від усіх бактерій навколо, навіть найнезначніших. Її імунітет стає надзвичайно ослабленим. СНІД без ВІЛ існувати не може. А от ВІЛ без СНІДу – цілком.

Антиретровірусна терапія може не лише виявити інфекцію, а й повністю знищити.

Мова йде про групу імунних клітин – дендритних, які є своєрідними "координаторами" імунної системи. Це ключові клітини при розробці методів лікування раку.

Вчені створили спеціальний тип дендритних клітин (MDC1). MDC1 здатні знаходити в організмі ВІЛ та їх знищувати.

Експеримент показав, що жоден партнер не підчепив ВІЛ-інфекцію після незахищеного сексу. Вчені зафіксували лише 15 випадків передачі вірусу, проте аналіз ДНК показав, що вони заразились від інших партнерів, які не лікувалися.

Вчені говорять про можливий кінець епідемії СНІДу.

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