Кір в Україні 2019: коли роблять щеплення від кору – найголовніші правила

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Кір в Україні - коли роблять щеплення від кору – найголовніші правила
Кір в Україні 2019: коли роблять щеплення від кору – найголовніші правила / 24 Канал

Загалом із 28 грудня 2018 року до 14 березня 2019 року на кір в Україні захворіло 32 939 людей. З початку року від кору померло 14 людей, а з початку спалаху – 36.

В блозі для сайту "24" Ольга Голубовская розповіла, коли найкраще робити щеплення від кору та як з ним боротися.

Кір є досить важким інфекційним захворюванням, що супроводжується зміною декількох періодів хвороби, які тривалий час протікають в організмі людини (це не грип, де за три-п'ять днів можна вже одужати) і має ряд важких ускладнень.

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Кір є дуже заразним захворюванням і найбільш схильними до ризику тяжкого перебігу кору є діти молодше 5 років, дорослі старше 20 років, вагітні жінки та люди з будь-якими імунодефіцитними станами.

 
Кір - що це?
Інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин.

Для того, щоб достовірно з'ясувати, чи має людина антитіла проти кору чи ні (він може перенести захворювання на субклінічному рівні і не знати про це) необхідно зробити відповідний аналіз крові (анти measles IgG).

Коли роблять щеплення від кору

Діти

• Вакцинацію від кору роблять один раз в 1 рік і повторно в 6 років. Якщо з різних причин вакцинація не зроблена, її роблять дітям у будь-якому віці, але найкраще – двічі (на перше введення антитіла формуються у 85-93% людей) з інтервалом між щепленнями мінімум 28 днів.

• Якщо планується міжнародне подорож, особливо в країни з високою поширеністю кору, рекомендується вакцинація, починаючи з шестимісячного віку (з 6 до 11 місяців – одноразово).

• Також проводиться екстрена вакцинопрофілактика для неімунних дітей протягом перших 3-х діб після контакту з хворим на кір.

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Кір
Кір симптоми

Дорослі

• Відповідно для дорослих можна рекомендувати вакцинацію в наступних випадках:

• Студентам після закінчення школи без підтвердження імунітету проти кору.

• Людям, які народилися під час або після 1957 року народження, у яких немає докази імунітету (наявність антитіл); їм необхідно зробити хоча б одну дозу вакцини.

Для дорослих застосовуються ті ж вакцини, що і для дітей.

Кому протипоказана вакцинація?

• Людям із загрозливою життя алергічною реакцією на неоміцин або інший компонент вакцини, яка виникла на первинне введення;

• Якщо людина хвора на момент вакцинації, її треба відкласти до одужання;

• Вагітним жінкам; крім того, необхідно уникати вагітності протягом 4 тижнів після вакцинації.

Що треба знати про кір: дивіться відео

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Теги: Новини України Здорове життя Здоров'я Новини Здоров'я Профілактика захворювань Лікування Медицина Кір Вакцина
Джерело: 24 Канал
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