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Китай дозволив евакуювати українців з Уханя

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Коронавірус шириться світом / cnbc

Китай дозволив евакуювати українців з Уханю, який став епіцентром розповсюдження коронавірусу.

Нині у цьому місті перебуває понад півсотні українців. Про це повідомили в посольстві України в КНР.

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Планується, що їх вивезуть чартерним рейсом.

Напередодні українських туристів з острова Хайнань дочасно почало вивозити турагенство Join UP. Звідти напередодні також прилетів чартерний рейс МАУ із двома сотнями українців на борту. Усі пасажири пройшли попередню перевірку на інфекцію одразу в аеропорту.

Ще одне судно з українцями очікують вже у понеділок, 3 лютого.

У групі ризику – не лише ті, хто повертається з Китаю, а й наші прикордонники в аеропортах.

У нас зона ризику – прикордонники. До нас звернулась фармацевтична компанія, яка передала нам підтримуючі медикаменти для прикордонників. Ще раз наголошую – це не ліки. Тому що ліків найближчим часом – не знаю, 3-4 місяці, скільки там наука буде займатись – не буде,
– повідоми секретар РНБО Олексій Данілов.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 1 лютого 2020 року підтверджено майже 11855 випадків захворювання у Китаї та понад 132 закордоном. Зафіксовано 259 летальних випадків.
  • Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.
  • Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
  • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.

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Міфи про коронавірус
Міфи та правда про коронавірус 2019-nCoV / Інфографіка 24 каналу

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Теги: Новини України Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я
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