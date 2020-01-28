Китай спершу хотів приховати поширення вірусу

Факт поширення коронавірусу хотіли приховати від населення та керівництва провінції. З огляду на масштаби епідемії, уханський коронавірус став і політичною проблемою.

Судячи з усього, з початку розвитку епідемії влада провінції Хубей, центром якої є Ухань, намагалася приховати інформацію від населення та керівництва держави, пише Carnegie.

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Зокрема, 1 січня в Ухані арештували вісім блогерів, які писали про розповсюдження нового смертоносного захворювання.

Згодом дії влади різко змінилися – інформація щодо вірусу дійшла до Пекіна, і влада розпочала боротьбу з новим типом коронавірусу.

Помилки влади

З огляду на масштаби епідемії, коронавірус з самого початку став і політичною проблемою. Нинішня криза багатьом нагадує епідемію атипової пневмонії 2002-2003 років – SARS і через подібність вірусів (вони схожі на 79,5%), і через схоже ймовірне джерело захворювання. Однак на цьому схожість закінчується.

Рішучі заходи не запроваджували з побоювань, що це може призвести до паніки. Своєчасна співпраця з міжнародними експертами могла б допомогти зупинити епідемію швидше. Але китайська влада, навпаки, перешкоджали роботі ВООЗ: відмовлялися вчасно надавати біологічні проби, результати тестів або інформацію про стан пацієнтів.

Реакція влади на попередній спалах SARS вважалася неефективною, саме тому вона стала об'єктом багаторічної внутрішньої рефлексії системи. Зараз керівництво КНР робить все, щоб уникнути основних помилок сімнадцятирічної давності.



У КНР ймовірно боялися паніки/Фото:Reuters

Як змінилася ситуація

Ефективним заходом боротьби з поширенням вірусу став карантин, в який влада КНР поміщає цілі міста. Першим закрили епіцентр поширення – Ухань. 23 січня влада закрила місто для авіасполучення, автомобільні дороги перекрили із залученням поліції (виняток роблять для власників спеціальних перепусток), а в'їзди до деяких тунелів спеціально засипані.

У самому місті обмежено рух громадського транспорту, сервіси виклику таксі централізовано відключені.

Влада скасувала всі святкові заходи, де можливе скупчення людей (зараз подібна заборона діє в більшості великих міст КНР). Згодом зону карантину розширили ще на кілька сусідніх міст.

Також скасували всі туристичні поїздки як всередині країни, так і за межі КНР.

Китайський коронавірус 2019-nCoV: що слід знати

Станом на 28 січня від нового коронавірусу у Китаї померла 106 людей.

Відомо, що занедужали в усьому світі майже 4600 людей.

людей. В Україні не зафіксували жодного випадку захворювання.

Помирають від коронавірусу в середньому 9% інфікованих.

У Китаї вже ввели карантин у деяких містах, зокрема в Ухані, звідки почалося зараження.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.