24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Китай спершу хотів приховати поширення вірусу

651 Читать новость на русском
Заходити захисту від коронавірусу / EPA/JEROME FAVRE

Факт поширення коронавірусу хотіли приховати від населення та керівництва провінції. З огляду на масштаби епідемії, уханський коронавірус став і політичною проблемою.

Судячи з усього, з початку розвитку епідемії влада провінції Хубей, центром якої є Ухань, намагалася приховати інформацію від населення та керівництва держави, пише Carnegie.

Читайте також: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом

Зокрема, 1 січня в Ухані арештували вісім блогерів, які писали про розповсюдження нового смертоносного захворювання.

Згодом дії влади різко змінилися – інформація щодо вірусу дійшла до Пекіна, і влада розпочала боротьбу з новим типом коронавірусу.

Помилки влади

З огляду на масштаби епідемії, коронавірус з самого початку став і політичною проблемою. Нинішня криза багатьом нагадує епідемію атипової пневмонії 2002-2003 років – SARS і через подібність вірусів (вони схожі на 79,5%), і через схоже ймовірне джерело захворювання. Однак на цьому схожість закінчується.

Рішучі заходи не запроваджували з побоювань, що це може призвести до паніки. Своєчасна співпраця з міжнародними експертами могла б допомогти зупинити епідемію швидше. Але китайська влада, навпаки, перешкоджали роботі ВООЗ: відмовлялися вчасно надавати біологічні проби, результати тестів або інформацію про стан пацієнтів.

Реакція влади на попередній спалах SARS вважалася неефективною, саме тому вона стала об'єктом багаторічної внутрішньої рефлексії системи. Зараз керівництво КНР робить все, щоб уникнути основних помилок сімнадцятирічної давності.


У КНР ймовірно боялися паніки/Фото:Reuters

Як змінилася ситуація

Ефективним заходом боротьби з поширенням вірусу став карантин, в який влада КНР поміщає цілі міста. Першим закрили епіцентр поширення – Ухань. 23 січня влада закрила місто для авіасполучення, автомобільні дороги перекрили із залученням поліції (виняток роблять для власників спеціальних перепусток), а в'їзди до деяких тунелів спеціально засипані.

У самому місті обмежено рух громадського транспорту, сервіси виклику таксі централізовано відключені.

Влада скасувала всі святкові заходи, де можливе скупчення людей (зараз подібна заборона діє в більшості великих міст КНР). Згодом зону карантину розширили ще на кілька сусідніх міст.

Також скасували всі туристичні поїздки як всередині країни, так і за межі КНР. 

Китайський коронавірус 2019-nCoV: що слід знати

  • Станом на 28 січня від нового коронавірусу у Китаї померла 106 людей.
  • Відомо, що занедужали в усьому світі майже 4600 людей.
  • В Україні не зафіксували жодного випадку захворювання.
  • Помирають від коронавірусу в середньому 9% інфікованих.
  • У Китаї вже ввели карантин у деяких містах, зокрема в Ухані, звідки почалося зараження.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Кремль розкритикував слова Зеленського про Другу світову
сьогодні
8862
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус 2020 Лікування Китай Медицина Інфекція
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
27 січня 11:21 Як живе український студент в епіцентрі спалаху коронавірусу та що робить посольство: ексклюзив
Анастасія Кушпіт 10887
24 січня 18:39 Як китайці реагують на смертельний коронавірус: ексклюзивний коментар
Богдан Мірошниченко 2559
21 січня 18:28 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 3905
21 січня 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
Анастасія Манюхіна 2866
21 січня 10:00 Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога
Юлія Девда 2238
Новини
Більше новин
Залиште відгук