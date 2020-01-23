24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

КНДР закриває свій кордон через поширення коронавірусу в Китаї

199 Читать новость на русском
КНДР закриває свій кордон через поширення коронавірусу в Китаї / Unsplash

Північна Корея тимчасово закриває свої кордони для іноземних туристів через поширення світом невідомого виду короновірусу з Китаю.

Найбільше туристів у КНДР зазвичай приїжджають з Китаю. Про це пише видання Telegraph

Читайте також: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом

Заборона на в'їзд туристам буде діяти до того часу, поки Північна Корея не не переконається, що новий вид коронавірус, від якого зафіксовано 25 смертей у Китаї, є під контролем. Цю інформацію підтвердили кілька туристичних китайських компаній. 

Додамо, туризм – це один з основних шляхів заробітку КНДР через міжнародні економічні санкції. Найбільша кількість іноземних туристів – це китайці. 

Читайте також: Як будуть діагностувати смертельний коронавірус в Україні

Відомо, що через спалах вірусної пневмонії у Китаї влада закрила три міста (Ухань, Хуанган та Ечжоу), призупинила всі авіарейси та залізничні сполучення звідти, а також скасувала святкування Нового року в Пекіні.

Лікарі Центральної лікарні Уханю працюють у спеціальних захисних костюмах, однак вже зафіксовано 11 випадків зараження лікарів. Захворювання реєструють у різних країнах світу: 2 у В'єтнамі, у Таїланді зафіксовані 4 випадки, по одному – в Японії, Південній Кореї та США. Поки перевіряють пацієнтів з підозрою на це захворювання в Італії, Росії і Шотландії.

 
Коронавірус – що це?
Це група вірусів, які здатні викликати застудні захворювання та нетипові пневмонії.В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.
Досі вважали, що коронавірус вражає тварин. Передача від людини до людини досить обмежена. Точні причини спалаху в Китаї ще з'ясовують.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

В Україні закінчується реєстрація на пробне ЗНО-2020: ціна та дати іспитів
сьогодні
44707
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Лікування Китай Пневмонія в Китаї 2020 КНДР Новини Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
21 січня 18:28 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 2524
21 січня 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
Анастасія Манюхіна 1814
21 січня 10:00 Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога
Юлія Девда 1798
17 січня 21:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
19614
15 січня 19:30 Аерофобія: як побороти страх перельотів після гучної авіакатастрофи
Олександр Бевза 1366
Новини
Більше новин
Залиште відгук