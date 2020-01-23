КНДР закриває свій кордон через поширення коронавірусу в Китаї
Північна Корея тимчасово закриває свої кордони для іноземних туристів через поширення світом невідомого виду короновірусу з Китаю.
Найбільше туристів у КНДР зазвичай приїжджають з Китаю. Про це пише видання Telegraph.
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Заборона на в'їзд туристам буде діяти до того часу, поки Північна Корея не не переконається, що новий вид коронавірус, від якого зафіксовано 25 смертей у Китаї, є під контролем. Цю інформацію підтвердили кілька туристичних китайських компаній.
Додамо, туризм – це один з основних шляхів заробітку КНДР через міжнародні економічні санкції. Найбільша кількість іноземних туристів – це китайці.
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Відомо, що через спалах вірусної пневмонії у Китаї влада закрила три міста (Ухань, Хуанган та Ечжоу), призупинила всі авіарейси та залізничні сполучення звідти, а також скасувала святкування Нового року в Пекіні.
Лікарі Центральної лікарні Уханю працюють у спеціальних захисних костюмах, однак вже зафіксовано 11 випадків зараження лікарів. Захворювання реєструють у різних країнах світу: 2 у В'єтнамі, у Таїланді зафіксовані 4 випадки, по одному – в Японії, Південній Кореї та США. Поки перевіряють пацієнтів з підозрою на це захворювання в Італії, Росії і Шотландії.
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