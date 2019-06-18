Коли можна вживати алкоголь після вакцинації

Вакцинування – найнадійніший спосіб захистити себе від хвороб. Але про те, як поводитись після щеплення люди знають мало.

Алкоголь може дати небажані реакції з будь-якими ліками, вакцини – не виключення, розповіла інфекціоністка Дарина Панієва.

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Черевнотифозна вакцина оральна жива. Не можна вживати їжу та алкоголь протягом 2 годин після вакцинації.

Вакцина проти холери оральна жива. Виключити прийом їжі, медикаментів і алкоголю за годину до і 2 години після вакцинації.

Є також рекомендації про виключення прийому алкоголю протягом 48 годин після вакцинації від японського енцефаліту і жовтої лихоманки. Однак в інструкціях до вакцин це обмеження не вказано.

Вакцина проти сказу. Заборона прийому алкоголю протягом всього курсу вакцинації та ще 6 місяців після його завершення. Така інформація існує тільки в інструкції до вітчизняної вакцини. Ніяких досліджень, що вказують на зниження ефективності вакцини або зростання ризиків розвитку побічних ефектів немає.

Рекомендації в інструкції, ймовірно, перебільшені та більшою мірою пов'язані з соціальним аспектом. Водночас, відомо, що зловживання алкогольними напоями порушує роботу імунної системи, збільшуючи ризик інфекційних захворювань і ускладнень. З огляду на, що сказ – це смертельна інфекція, а вакцинація проводиться частіше з метою екстреної профілактики (тобто мається на увазі, що в організм потрапив вірус сказу), останнє, що потрібно робити – це заважати імунітету в боротьбі з потенційною загрозою.



Після щеплення варто добу не вживати алкоголь

В цілому, інформаційні ресурси про вакцинацію в різних країнах одностайні в тому, що від вживання алкоголю принаймні в день щеплення (незалежно від варіанту вакцини) краще утриматися, в тому числі тому, що можуть бути замасковані поствакцинальні реакції та ускладнення.

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