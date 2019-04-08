Коли народжуються найрозумніші люди

Виявляється, що на рівень інтелекту впливає не лише спадковість, а й місяць народження дитини. У цьому переконані вчені з Кембриджу та штату Массачусетс.

Дослідники вивчили когнітивний розвиток більш ніж 1,2 мільйона учнів віком 6-15 років у школах Флориди, пише National Bureau of Economic Research.

Читайте також: Ностальгія шкідлива для здоров’я, – психологи

Виявилося, що найкращі оцінки у школі отримували ті діти, які народилися у вересні.

У них також були вищі шанси вступити до університету та успішно здобути освіту у вищих закладах.



Найкращі оцінки у школі отримували ті діти, які народилися у вересні

Аналіз даних центрів ув’язнення підлітків у Флориді показав: найменш схильні опинитися за ґратами у дітей, які народилися у вересні, за злочини.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.