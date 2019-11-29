Коли припухлість на шиї не можна ігнорувати: вузли щитоподібної залози

Більшість вузлів щитоподібної залози з'являються безсимптомно і не турбують пацієнтів. Однак, 5-6% вузлів є злоякісними! Тому важливо вчасно діагностувати природу вузлів щитоподібної залози.

Ендокринолог Ірина Чикалова розповіла, які є способи діагностики вузлів щитоподібної залози та коли їх необхідно оперувати.

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Найчастіше вузли виявляють випадково при УЗД судин шиї, комп'ютерній томографії голови чи грудної клітки.

Вузол щитоподібної залози – що це? Вузол – це структурна зміна тканини щитоподібної залози.

Першим методом обстеження вузлів щитовидної залози після пальпації є УЗД.

Проявами патології можуть бути: дискомфорт в ділянці шиї, осиплість голосу, порушення ковтання і дихання. При появі таких симптомів можна говорити про запущеність процесу.

Щоб визначити чи не порушена функція щитоподібної залози необхідно перевірити ТТГ і вільний Т4.

Близько 5-6% вузлів є злоякісними. Тому першочерговим завданням при виявленні вузла є визначення його структури, ознак доброякісного чи злоякісного процесу.



Слід регулярно обстежувати щитоподібну залозу

Природу вузла можна визначити за допомогою тонкоголкової біопсіі.

Якщо під час УЗД виявлено кілька вузлів, то фахівці проводять тонкоголкову біопсію найбільшого вузла або вузла з підозрілими радіологічними ознаками.

Вузол без ознак зростання і без порушення функції щитовидної залози – не потребує лікування, в протилежному випадку – оцінюється необхідність хірургічного лікування.



УЗД допоже виявити наявність вузлів

Показання до операції

Злоякісний процес або підозри на рак.

Вузол із безперервним зростанням або великого розміру (більше 4 см), твердий або викликає симптом компресії (здавлювання).

Рецидив вузла після повторної аспірації.

Якщо функція щитовидної залози не порушена, не потрібно роками пити якісь препарати в надії, що вузли зникнуть, – пояснила ендокринолог Ірина Чикалова.

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