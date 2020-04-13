Коли у світі буде пік пандемії коронавірусу: прогноз китайського епідеміолога

Провідний епідеміолог з Китаю Чжун Наньшань повідомив, що якщо розвиток епідеміологічної ситуації з коронавірусів у світі буде тривати такими ж темпами, як зараз, то переломний момент настане мінімум через два тижні.

Він пояснив, що зараз заходи уряду грають дуже важливу роль, пише "Женьмінь жибао".

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За його словами, якщо прийняті заходи жорсткі, то епідемія піде на спад.

Якщо ви хочете, щоб я дав прогноз, коли настане точка перелому пандемії у світі, то для мене це зробити значно складніше, ніж по ситуації в Китаї. Чому? Тому що в інших країнах дуже багато непередбачених чинників. Але якщо ситуація буде розвиватися за нинішнім сценарієм, боюся, що потрібно ще два тижні,

– сказав Чжун Наньшань.

Він пояснив, що на відміну від того, що було під час пандемії 1918 року, зараз заходи уряду грають дуже важливу роль, якщо прийняті заходи жорсткі, то епідемія піде на спад.

Всього в Китаї захворіло 83 тисячі людей, понад 3 тисячі померло.



Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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