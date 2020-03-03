Коли в Україні можуть ввести карантин: пояснення Скалецької

Карантин через коронавірус SARS-CoV-2 будуть вводити в залежності від динаміки поширення захворювання.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Також на тему: Крім хворого на коронавірус, в Україні ізолювали ще 35 осіб

Вона зазначила, що в кожній області створили свої протиепідемічні комісії, які спостерігають за кількістю хворих.

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька “В залежності від того, як буде відбуватися динаміка появи хворих коронавірусом, такі рішення можливі. Є ймовірність, нами такі заходи розглядається. пропорційно з цифрами, які будуть у нас з'являтися на території України щодо коронавірусу”.

В Україні виявили коронавірус

3 березня в Україні підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус. Занедужав чоловік, який подорожував Італією разом із сім'єю.

20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.

Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.

Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Через стрімке поширення коронавірусу по світу, на кордоні з Україною ДПСУ та МОЗ розпочали температурний скринінг пасажирів, котрі прямують з Італії. Перевірки запроваджені також на пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Румунією та Польщею.

Кабінет міністрів України максимально мобілізований, щоб не допустити розповсюдження коронавірусу в Україні. В Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу.



Смертність від коронавірусу / інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.