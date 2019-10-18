Коли йти до мамолога: 6 тривожних сигналів раку грудей

Через рак молочної залози щогодини помирає одна жінка. На ранніх стадіях захворювання легко діагностується та піддається лікуванню. Однак, на пізніх стадіях вилікувати рак складно.

Як свідчить статистика, на 1 стадії рак грудей виліковується у 95% жінок, на 2 стадії у 80%, а на 3 стадії – 50%

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Коли варто звертатися до мамолога

Відвідувати мамолога, як і гінеколога, слід раз на рік. Та якщо ви давно не ходили до лікаря, краще записатися на зустріч негайно. Особливо якщо:

Ви відчуваєте у грудях грудочки

Утворення у вигляді грудочок можуть бути викликані вагітністю, вигодовуванням грудьми або навіть менструальним циклом.

Також це можуть бути кісти та інші захворювання. Однак, якщо вони не минають протягом місяця – запишіться до лікаря.



Жінка самостійно може виявити зародження онкологічного захворювання молочних залоз

Шкіра на грудях змінила колір

Якщо шкіра навколо грудей змінює колір, набуває червоного відтінку, або просто запаленою – це привід йти до мамолога.

Під час вигодовування грудьми це є ознакою маститу.

Груди змінили розмір

Наше тіло асиметричне, візуально груди можуть бути непропорційними. Але якщо одна з грудей помітно змінилася в розмірі, а друга виглядає як фі раніше, це теж є приводом звернутися до лікаря.

Шкіра втратила еластичність

Якщо шкіра стала нагадувати апельсинову кірку або неприродну текстуру – це ще один привід насторожитися та перевірити стан здоров’я молочних залоз. Це може бути симптомом їх запалення.



Підступність новоутворень у молочній залозі полягає в тому, що вони ніяк себе не проявляють на ранніх стадіях

Соски змінили звичну форму

В жінок бувають плоскі соски, це не ознака патології. Але якщо, все життя вони були опуклі, а раптом змінили форму, зверніться до лікаря.

З’явилися виділення з грудей

Єдиним природним виділенням з грудей може бути молоко під час вигодовування. В усіх інших випадках, якщо ви помітили у себе виділення, необхідно пройти обстеження. Це може свідчити про дисбаланс гормонів або бути симптомом інших захворювань.

Наявність перерахованих вище симптомів може бути ознаками менш серйозних станів, які не є злоякісними (інфекція або кіста). Важливо, щоб будь-які зміни молочної залози були перевірені лікарем. Якщо Вас турбує один або декілька з перерахованих вище симптомів, необхідно звернутися до кваліфікованого онколога, який призначить обстеження і встановить правильний діагноз.