Коли зрада може допомогти налагодити стосунки

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Як зрада впливає на відносини
Як зрада впливає на відносини / petruzzo.com

У культурі, де міф про любов до труни підживлюється й уявленням про "шлюб на небесах", і сценаріями мелодрам, нормою вважається моногамія, а зрада партнеру – це злочин, за який карають розривом стосунків.

Секс-терапевт і експерт з відносин Метті Сільвер впевнена, що не все так просто.

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Люди навіть не можуть домовитися, що вважати зрадою. Флірт з колегою, секстинг, спілкування з колишніми, фантазії про інших під час сексу з партнером – що з цього зрада, а що на межі?

Як правило, справа не тільки в сексі – люди крутять романи на стороні, тому що більше не відчувають свою цінність в парі й шукають близькості. Знову відчути себе бажаними й потрібними – ось потреба, яку вони намагаються задовольнити. А секс – приємний бонус.

Інколи зрада допомагає налагодити стосунки
Інколи зрада допомагає налагодити стосунки

Ще одна причина в тому, що люди чекають ідеальних відносин, в яких буде все: і спорідненість душ, і секс, як в порно.

"Зв'язки на стороні можуть розповісти багато про наші відносини: чого ми від них чекаємо, що про них думаємо, чого хочемо і які вчинки вправі здійснювати" – розповіла сімейна терапевтка Естер Перел.

Психологиня додає, що іноді криза допомагає парам переглянути відносини, відкритися один одному і навіть повернути пристрасть.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Здоров'я Психологія Новини Здоров'я Секс
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