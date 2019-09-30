Коліки у дитини: як допомогти малюку

Коли страждає малюк – страждає вся родина. Коліки починаються у дітей вже з другого тижня від їх народження.

Діти віком від 2 тижнів до 4 місяців мають схильність до коліків. Вони тривають понад 3 годин на день, не менш ніж 3 рази на тиждень, розповідає лікарка-педіатр Павленко-Чуняк Катерина.

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Коліки – симптоми Дитина кричить понад 3 години на день. Крик несамовитий, дуже дзвінкий та гучний.

Тіло дитини напружене, а немовля намагається підібрати коліна до животика.

Чому виникають коліки

Стрес, недосипання, роздратованість та психоемоційний стан мами, який передається дитині в період грудного вигодовування;

в період грудного вигодовування; Вживання в раціоні мами продуктів, які підвищують газоутворення (горіхи, боби, сира капуста, солодощі, шоколад, згущене молоко, велика кількість хлібопекарських продуктів, газовані напої, алкоголь);

продуктів, які підвищують газоутворення (горіхи, боби, сира капуста, солодощі, шоколад, згущене молоко, велика кількість хлібопекарських продуктів, газовані напої, алкоголь); Гастроезофагеальний рефлюкс;

Неправильне прикладання дитини до грудей;

Неправильне вигодовування;

Дитина не переносить лактозу материнського молока;

материнського молока; Неповноцінна мікрофлора кишківника;

Погані мікрокліматичні умови;



Кладіть немовля на животик перед годуванням

Коліки у малюка: як допомогти?

Перед кожним годуванням, покладіть дитину на живіт на декілька хвилин. Погладьте по спинці та зробіть невеличку гімнастику , притискаючи ніжки малюка до животика. Таким чином ви запустите кишківник та вийдуть гази, які зібралися;

на декілька хвилин. Погладьте по спинці та зробіть невеличку , притискаючи ніжки малюка до животика. Таким чином ви запустите кишківник та вийдуть гази, які зібралися; Правильно прикладайте дитину до грудей, аби дитина не ковтала зайве повітря;

прикладайте дитину до грудей, аби дитина не ковтала зайве повітря; Після годування потримайте малюка "стовпчиком" 10-15 хвилин, цей спосіб допоможе відходженню зайвого повітря, який потрапив під час годування;

Гуляйте з немовлям на свіжому повітрі;

на свіжому повітрі; Зробіть масаж животика . Масажувати животик потрібно обережно, сильно не притискаючи та за годинниковою стрілкою;

. Тактильний контакт дуже важливий, тому більше взаємодійте з дитиною . Чим спокійніша дитина, тим більше шансів уникнути коліків;

. Чим спокійніша дитина, тим більше шансів уникнути коліків; Вкладайте немовля на живіт тата чи мами, адже тепло допомагає розслабитись;

Важливо! Будь-які медикаменти застосовуйте лише за призначенням лікаря.

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