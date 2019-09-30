Коліки у дитини: як допомогти малюку
Коли страждає малюк – страждає вся родина. Коліки починаються у дітей вже з другого тижня від їх народження.
Діти віком від 2 тижнів до 4 місяців мають схильність до коліків. Вони тривають понад 3 годин на день, не менш ніж 3 рази на тиждень, розповідає лікарка-педіатр Павленко-Чуняк Катерина.
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Коліки – симптоми
- Дитина кричить понад 3 години на день. Крик несамовитий, дуже дзвінкий та гучний.
- Тіло дитини напружене, а немовля намагається підібрати коліна до животика.
Чому виникають коліки
- Стрес, недосипання, роздратованість та психоемоційний стан мами, який передається дитині в період грудного вигодовування;
- Вживання в раціоні мами продуктів, які підвищують газоутворення (горіхи, боби, сира капуста, солодощі, шоколад, згущене молоко, велика кількість хлібопекарських продуктів, газовані напої, алкоголь);
- Гастроезофагеальний рефлюкс;
- Неправильне прикладання дитини до грудей;
- Неправильне вигодовування;
- Дитина не переносить лактозу материнського молока;
- Неповноцінна мікрофлора кишківника;
- Погані мікрокліматичні умови;
Кладіть немовля на животик перед годуванням
Коліки у малюка: як допомогти?
- Перед кожним годуванням, покладіть дитину на живіт на декілька хвилин. Погладьте по спинці та зробіть невеличку гімнастику, притискаючи ніжки малюка до животика. Таким чином ви запустите кишківник та вийдуть гази, які зібралися;
- Правильно прикладайте дитину до грудей, аби дитина не ковтала зайве повітря;
- Після годування потримайте малюка "стовпчиком" 10-15 хвилин, цей спосіб допоможе відходженню зайвого повітря, який потрапив під час годування;
- Гуляйте з немовлям на свіжому повітрі;
- Зробіть масаж животика. Масажувати животик потрібно обережно, сильно не притискаючи та за годинниковою стрілкою;
- Тактильний контакт дуже важливий, тому більше взаємодійте з дитиною. Чим спокійніша дитина, тим більше шансів уникнути коліків;
- Вкладайте немовля на живіт тата чи мами, адже тепло допомагає розслабитись;
Важливо! Будь-які медикаменти застосовуйте лише за призначенням лікаря.
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