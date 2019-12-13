Колоректальний рак на ранній стадії стовідсотково виявляє техніка візуалізації
Техніка візуалізаціє забезпечує точну комп’ютерну діагностику колоректального раку в реальному часі. Колоректальний рак – другий найпоширеніший тип раку в усьому світі, майже 90% випадків зустрічаються в людей у віці 50 років і старше.
Сучасну методику представили вчені з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, пише Futurity. Вона дозволяє виявляти небезпечне захворювання з абсолютною точністю. Вчені пропонують використовувати технологію спільно з традиційною колоноскопією.
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Колоректальний рак
Колоноскопія є найпоширенішим методом діагностики раку прямої кишки, вона дозволяє оглянути слизову оболонку і взяти зразки тканин на аналіз. Втім, у колоноскопії є певні обмеження.
За її допомогою не завжди можна виявити невеликі злоякісні утворення на ранній стадії, також колоноскопія не може визначити зміни в глибоких шарах тканини.
Колоноскопія є недостатньо точним методом діагностики
Що пропонують вчені
Вчені вдосконалили методику залучивши штучний інтелект.
Команда взяла за основу когерентну томографію (ОКТ), яку використовують в офтальмології для отримання зображень сітківки.
ОКТ має властивість розрізняти здорові та уражені тканини на глибині декількох мм. Саме це й забезпечує високу чутливість до передракових та ракових станів.
ОКТ виявив рак товстої кишки. Зелені поля вказують на ймовірність пухлин у тканині.
Дослідження показало, що алгоритм здатний виявити рак товстої кишки з точністю 100%. Аналіз триває всього чотири секунди, – зазначають вчені.
Автори розробки задоволені результатами й вважають, що технологію можна використовувати спільно з колоноскопією.
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