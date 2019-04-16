Комаровський спростував користь відомих препаратів

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Комаровський спростував користь відомих препаратів
Комаровський спростував користь відомих препаратів / lexinform.com.ua

Весною особливо актуальним є тема зміцнення імунітету. Тому одні віддають перевагу лікам, які нібито підвищують імунітет, інші ж дотримуються здорового способу життя та правильного харчування.

Лікар Євген Комаровський зазначив, що ліки не мають позитивного впливу на імунітет.

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Зміцнити імунітет ліками просто неможливо. Тому про такі препарати можна забути.

 
Лікар Євген Комаровський
“Всі "ліки для зміцнення імунітету" – це перш за все бізнес для виробників і реалізаторів цих коштів і психотерапія батьків”.

Імунітет зміцнюється здоровим способом життя, фізичними навантаженнями, правильним харчуванням і обмеженням кількості часу, який дитина проводить поруч з гаджетами — смартфоном, комп'ютером і телевізором. Тобто, збільшенням часу активних ігор, ненасильницького годування, спільних подорожей та інших дій разом з батьками на свіжому повітрі.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Лікар Євген Комаровський Діти Імунітет
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