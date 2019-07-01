Комплекс забороненого плоду: чому хочеться сексу з незнайомцями

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Комплекс забороненого плоду
Комплекс забороненого плоду / unsplash.com

Комплекс забороненого плоду – коли й хочеться, і колеться. Коли вже є поруч партнер, рідний, завойований, перевірений, а хочеться того, чого ще не мав.

Душу гризе ілюзія, що десь там, в чудовому раю є ідеальні жінки або чоловіки, позбавлені недоліків, здатні задовольнити будь-які примхи. Комплекс наповнений міфами про спокусниць і безвідмовних красунь, про войовничих і покірних мачо, розповів сексолог Олексій Вілков.

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Фатальний партнер вабить і привертає, розбиває відносини, сім'ї або створює таємний зв'язок, адреналіновий замість прісного і буденного союзу, де все зрозуміло і передбачувано. 

Чому виникає? 

У типових сім'ях комплекс проявляється в одночасному засудженні зрад і парадоксальному бажанні зрадити. Порушуючи заборону, погоджуючись на зраду, у володаря комплексу формується почуття провини та відчуття гріховності, створюючи постійну напругу і тягу до спокути помилок.

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Велике прагнення досягнути бажаної мети, і сильне подальше розчарування. Поки партнер недосяжний, він бажаний, а коли поруч, і мета досягнута, приходить швидке знецінення. Хочеться чогось іншого, екзотичного. Добре те, що не моє. Інші – чужі дружини, чужі коханки, чужі чоловіки. 

Що робити? 

За своєю суттю комплекси не так шкідливі, як здається на перший погляд, і не є проявом патології. Вони універсальні, і можуть бути корисні та стати поштовхом до саморозвитку, але іноді вони поглинають особистість і створюють фон для появи сексуальних розладів. Іноді, складно розібратися з ними самостійно, і потрібна консультація сексолога, психотерапевта.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Секс Психологія
Джерело: Здоров'я 24
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