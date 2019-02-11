Кому та для чого потрібні вправи Кегеля: пояснення гінеколога

Вправи Кегеля для жінок – відмінний спосіб зміцнення інтимних м'язів і м'язів тазового дна. Виконуючи регулярно вправи Кегеля в домашніх умовах, ви позбудетеся від багатьох проблем і значно поліпшите якість свого особистого життя.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

Читайте також: Чи можна займатися сексом під час вагітності: пояснення гінеколога

Сила й тривалість сексуальних відчуттів залежать від здатності контролювати м'язові реакції. І головну роль при цьому відіграють вагінальні м'язи, удосконалити які можна за допомогою нескладних дій – вправ Кегеля.



Вправи Кегеля покращують інтимне життя

Кому показані вправи Кегеля:

слабкість інтимних м’язів і м’язів тазового дна;

профілактика розривів при пологах;

профілактика нетримання сечі і випадіння матки у зрілих жінок;

сексуальна незадоволеність, нездатність отримати оргазм.

Як знайти м’язи Кегеля?

Щоб знайти правильні м’язи, спробуйте зупинити потік сечі при спорожненні сечового міхура. Якщо потік зупиняється, то це означає, що ви використовували так звані м’язи Кегеля.

Гінеколог Уляна Кравець “Ще один спосіб знайти м’язи Кегеля – вставити палець в піхву і натиснути на нього м’язами. Якщо ви навколо пальця відчуваєте тиск і дно матки піднімається, це означає, що потрібні м’язи напружилися. Спочатку тиск може бути слабким, але поступово ваша внутрішня мускулатура буде ставати сильнішою”.

Для того, щоб досягти найкращого результату, ви повинні тренуватися поетапно. Перший етап – для новачків, у яких м’язи перебувають в ослабленому стані. У міру успішності тренувань ви будете переходити на другий і третій етапи.

На першому етапі необхідно "приручити" м’язи тазового дна, тобто навчитися відчувати стан напруги і розслаблення, а також контролювати їх.

Як виконувати вправи Кегеля?

Ляжте на спину, злегка розставивши ноги. Коліна повинні бути зігнуті. Підтягніть м’язи тазового дна (цей рух можна порівняти з бажанням утримати сечу або гази в кишківнику). Затримайтеся в цьому положенні 2-3 секунди і розслабтеся. Сідниці при цьому завжди повинні міцно лежати на підлозі. Переконатися в тому, що м’язи промежини дійсно працюють можна за допомогою дзеркала – сухожилля у цій зоні повинні бути в натязі. Спочатку потрібно робити 5 повторень вправи 3 рази на день.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.