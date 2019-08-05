Кому життєво необхідно займатися сексом

Активне сексуальне життя особливо корисне для тих, хто пережив інфаркт міокарда. Так, воно підвищує виживаність після серцевого нападу.

У рамках наукової роботи вчені спостерігали за 1120 чоловіками і жінками, які пережили свій перший серцевий напад в 1992-му або в 1993-му році, пише журналі American Journal of Medicine.

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Спостереження велося до 2015 року. За цей період 524 добровольці померли.

З'ясувалося, що серед тих учасників, які вижили та займалися сексом кілька разів на тиждень, ймовірність летального результату були нижче на майже третину.

Люди, які раз на тиждень займалися сексом, мали на 12% менший ризик смерті. А ті, хто зрідка вступав у сексуальні контакти, цей показник знижувався на 8%.

Вчені відзначають, що повернення до сексуального життя після перенесеного серцевого нападу вкрай важливо з точки зору збільшення тривалості життя.

У порівнянні з тими, хто відмовлялися від статевого життя через проблеми з серцем, очікувана тривалість життя у людей, які вели сексуальне життя, навпаки — значно підвищувалася.

Попри це, вчені наголошують: хоч регулярний секс і є фактором здорової старості, люди не повинні займатися сексом тільки для того, щоб жити довше

Висновок: якщо людина після пережитого інсульту займалася сексом частіше, ніж один раз на тиждень, виживаність підвищувалася на 27%.

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