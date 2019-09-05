Контрацепція під час грудного вигодовування: найефективніші методи

Існують і досі твердження про те, що під час грудного вигодовування жінки не можуть завагітніти. Мова йде про метод лактаційної аменореї.

Цей метод заснований на відсутності овуляції у жінок, діти яких перебувають виключно на грудному вигодовуванні (ГВ).

Читайте також: З'ясували неочікуваний фактор, від якого залежить народження дитини

Гінеколог Тетяна Осусаленко розповіла, у яких випадках цей метод буде ефективним:

1. Годування відбуваються кожні 3 години днем і мінімум один раз вночі. Проміжок між годуванням не повинен перевищувати 6 годин.

2. У жінки не повинна відновитися менструація

3. Вік дитини – до 6 місяців

При дотриманні цих умов ефективність методу досягає 98%.

Найбільш частою проблемою є, непомітне для мами, збільшення проміжків між годуванням, а відповідно і зниження ефективності і підвищення ризику незапланованої вагітності.

Які методи контрацепції ефективні під час ГВ

1. Внутрішньоматкова спіраль (може бути встановлена під час першої менструації).

2. Бар'єрний метод (презерватив).

3. Сперміциди (крем, таблетки та свічки). Ці препарати мають виключно місцеву дію, не всмоктуються в кров, а, відповідно, є безпечними для малюка.



Контрацепція під час ГВ: ефективними є презервативи

Які методи не рекомендовані

1. Комбіновані оральні контрацептиви (КОК). Через наявність в складі естрогенового компонента лактація може зменшуватися, а часом і припинятися.

2. Метод прогнозування овуляції. Цей метод не є надійним і поза лактацією, а під час гормональних перебудов, що відбуваються в організмі жінки під час годування, його ефективність знижується ще більше.

Читайте також: Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.