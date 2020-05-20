Коронавірус впливає на мозок: лікарі описали головні симптоми

Вчені продовжують вивчати природу нового коронавірусу, тепер фахівці виявили ще один вплив інфекції на людський організм. Коронавірусна хвороба має вплив на мозок.

Лікарі з усього світу говорять про те, що тяжко хворі пацієнти з COVID-19 часто відчувають дезорієнтацію, спантеличеність, або ж у них виникають ознаки змінених психічних станів, пише ABC News.

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Точні причини впливу коронавірусної інфекції на мозок людей поки не встановили.

Як вчені встановили зв'язок COVID-19 та порушень роботи мозку

Спершу вчені не пов'язували розлади психоемоційного характеру з COVID-19, але тепер лікарі зафіксували подібні стани в значної кількості пацієнтів.

Доктор Лоренцо Норріс з Школи медицини й медичних наук Університету Джорджа Вашингтона сказав, що такі пацієнти є тривожним знаком. Тому що до цього часу жоден вчений достеменно не знає, як вірус здатен впливати на мозок.

Лікарі вже зауважили, що у старших пацієнтів часто з'являвся делірій. Але і в деяких молодших людей спостерігалися ознаки зміненого психологічного стану. Також у деяких пацієнтів розвивався делірій згодом, після виявлення коронавірусу. Такі порушення були тяжчими й тривали довше.

Делірій – що це? Делірій — патологічний стан свідомості людини, якому характерне зниженням здатності концентрації уваги і мисленням. Це синдром, який спричинюють деякі хімічні речовини або вплив захворювань, які руйнують нейрони кори головного мозку. Іноді може бути єдиним клінічним проявом психічних розладів.

Які ознаки впливу коронавірусу на мозок

Одне з досліджень, проведених в Ухані, виявило, що третина пацієнтів з COVID-19 страждала від певного роду неврологічних симптомів.

Лікарі не розуміють, чи такі симптоми виникають через пряму дію коронавірусу на мозок, чи це може бути побічною дією, що викликана агресивною запальною реакцією.

Делірій від COVID-19 може бути результатом або прямої дії вірусу на тканини мозку, або на кров'яні судини в ньому.

Такі симптоми можуть бути пов'язані з тяжким респіраторним дистрес-синдромом, який призводить до падіння рівня кисню в крові.

Вчені припускають, що психічні симптоми можуть бути результатом надмірної реакції імунної системи під назвою "цитокіновий шторм". Через нього можуть з'являтися кров'яні згустки у судинах мозку.

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