Фейки про коронавірус: як не дати себе обманути

Наука досі мало знає про COVID-19, втім псевдознавців, які радять "затримувати повітря, щоб виявити коронавірус", чи "пити багато води, щоб змити вірус з дихальних шляхів" – наразі достатньо. Відтак, дезінформація про COVID-19 поширюється так само швидко, як і сам вірус.

Проєкт створено за підтримки МХП.

Шкода від неправдивої інформації значна – це провокує панічні настрої серед населення, неправильне розуміння перебігу хвороби і, що головне може нашкодити Вашому здоров'ю. Редакція Здоров’я 24 за підтримки МХ розібрала головні фейки про коронавірус та закликає Вас мислити критично.

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Розбираємо найпоширеніші фейки

ФЕЙК: Курці не хворіють на коронавірус.

З "свіжих" фейків про коронавірус – брехня про те, що повітря, яке вдихають курці, завжди гаряче, а дим від сигарет дезінфікує дихальні шляхи.

ПРАВДА: Дим не дезінфікує дихальні шляхи. Курці навпаки мають вищі ризики захворіти на коронавірус, бо куріння збільшує ризик захворювання на пневмонію та інших хронічних хвороб. Крім того, під час куріння людина частіше торкається свого обличчя, що теж збільшує шанси заразитися коронавірусом.

ФЕЙК: Щоб виявити коронавірус, достатньо затримати повітря.

Люди, які можуть затримувати дихання на 10 секунд без кашлю, болю та дискомфорту можуть бути впевнені, що в них у легенях немає коронавірусної інфекції.

ПРАВДА: Це може виявити наявність тривожності чи пригніченого дихання, але те, як довго ви можете затримати дихання, не має нічого спільного з коронавірусом.

ФЕЙК: "Змити" коронавірус з дихальних шляхів в шлунок можна, якщо часто пити воду.

ПРАВДА: Вода не допоможе зупинити вірус, котрий вже потрапив на слизову оболонку вашого організму, тобто очі, рот чи ніс. Вода не може якимось чином "вимити" коронавірус, не допоможе і полоскання горла водою, навіть підсоленою. Це не вб'є коронавірус і жодним чином не зупинить його проникнення в легені.



Вода не може змити вірус з дихальних шляхів у шлунок/Фото:Unsplash

ФЕЙК: Часник і цибуля чи вітаміни захистять COVID-19.

ПРАВДА: Немає доказів, що цибуля чи часник можуть захистити людей від коронавірусу. А вживання додаткових вітамінів чи дієтичних добавок без призначення лікаря лише марна трата грошей.

ФЕЙК: Про вертольоти над містами

Щоб зупинити поширення коронавірусу та "знезаразити" міста, вертоліт розпилюватиме дезінфікуючі речовини над містом, а відтак, людям слід закрити вікна у квартирі та не виходити з дому.

ПРАВДА: Коли вам надходять подібні повідомлення, слід звернути увагу від кого вони – чи це офіційні джерела інформації! Якби це було правдою, населення сповістили б про це належним чином!

ФЕЙК: Люди з другою групою крові більш вразливі до коронавірусу.

ПРАВДА: Жодної офіційної інформації про це немає. Є лише неперевірене дослідження, яке може не бути рецензованим взагалі. Такі дані опублікував сайт Medrxiv – але він не є медичним журналом, насправді це безкоштовний онлайн-архів для ще не опублікованих рукописів, які потребують подальших перевірок.

Як не дати себе обманути

Дізнайтеся доказові факти про коронавірус.​

Цікаво! COVID-19 – це інфекційне захворювання, яке викликає вірус SARS-CoV-2.

Вірус передається повітряно-крапельним шляхом та через контакти. Що це означає?

Заразитися SARS-CoV-2 можна при контакті з інфікованою людиною. Тут важливі тривалість контакту, близькість та чи торкалися ви свого обличчя, а саме рота, носа, вух, очей. Це важливо, адже трапляється, що навіть при контакті з хворим здорова людина не інфікується, якщо дотримується правил гігієни. Втім, вирішальну роль відіграє імунітет і стан здоров’я людини.

Поширюється вірус через краплі слизу чи слини, що потрапляють у повітря, коли людина кашляє чи чхає, або ж просто дихає та розмовляє. Якщо краплі не потрапляють на людей, вони падають на підлогу чи інші поверхні. Вірус все ж залишається активним, тому й забороняють торкатися руками різних поверхонь без рукавичок в місцях, де ви не можете бути впевненні у відсутності вірусу. І саме тому так важливо ретельно мити руки після того, як повернулись додому та перед тим, як торкатися обличчя.

Але зараз не про це, тому, якщо хочете знати більше про вірус, читайте тут. А ми повернемось до теми протидії фейкам про коронавірус.

Коли ви знатимете головну та вірну інформацію про вірус, Ви впевненіше зможете відрізнити брехливу інформацію від спекуляцій.



Зберігайте критичне мислення/Фото:Unsplash

Де дізнаватися перевірену інформацію

Читайте офіційні джерела інформації.

Наприклад, читайте інформацію від американського Центру контролю та профілактики захворювань і від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). В Україні читайте інформацію від Міністерства охорони здоров’я, Центру громадського здоров’я, офіційних телеграм-каналу і вайбер-спільноти "Коронавірус_інфо".

Це значно полегшить Вам життя та позбавить зайвої паніки.

Щодо інтернет медіа, то їх теж слід перевіряти. Зокрема можна дізнатися інформацію про конкретний сайт, якщо у ньому не вказано хто автор новини, немає інформації про редактора чи команду журналістів, то скоріш за все це такий сайт розповсюджує дезінформацією.

Не поширюйте в соцмережах та усно сумнівні методи лікування.

Наразі вчені та лікарі лише намагаються знайти ефективне лікування проти коронавірусу. Тому, будь-які поради можуть бути якщо не дієвими, то взагалі небезпечними! Крім того, це може бути рекламою!

Важливо! Якщо Вам пропонують купити ліки чи вакцину проти коронавірусу – це однозначно спекуляції! ВООЗ оголосила, що працює над вакциною, але вона з'явиться не раніше, ніж за рік!

Маніпуляції з ліками

В Україні, до слова, теж були спроби спекуляцій з ліками проти коронавірусу. Так, фармкомпанія "Юрія-Фарм" поширювала інформацію про те, що начебто за висновками провідних вчених є препарат, який ефективно протидіє вірусу. Цим препаратом назвали "Декасан" та пропонували українцям мити ним руки, полоскати горло, закапувати в очі і навіть заливати в небулайзери для профілактичних інгаляцій. Втім, лікарі й фахівці вчасно забили на сполох і спростували ефективність "чудо-препарату". Згодом, фармакомпанія вибачилася за введення в оману тисячі людей.

Будьте скептиками!

Не вірте всьому, що транслюють по телебаченню чи пишуть в Інтернеті. Визначте для себе кілька авторитетних джерел і точно не перепощуйте усе, що бачите у Фейсбук-стрічці. Зокрема, не варто вірити, що пандемія коронавірусу – це спланована кимось ситуація.

Така "теорія змови" може зіграти з вами у злий жарт, адже направду нові захворювання можуть виникати самі собою, віруси можуть мутувати, а людство може бути зовсім не готовим до них. Поки встановлюють точні причини виникнення SARS-CoV-2, запасіться терпінням та не піддавайтеся спокусі знайти когось крайнього. Необґрунтовані чужі думки можуть викликати у вас певну безпечність, але хвороба вже тут, тому не слід поширювати чутки та домисли.



Паніка – ворог в критичних ситуаціях/Фото: Unsplash

Перевіряйте чи правдиві фото та відео.

Це можна зробити за допомогою таких інструментів, як Google Reverse Image Search, RevEye та InVid, щоб знайти оригінальний контекст зображень чи відео, які бачите в соцмережах.

Кому вигідно поширювати фейки про коронавірус

Фармкомпаніям, виробникам засобів індивідуального захисту, нечесним бізнесменам, які вирішили нажитися на пандемії.

Щодо медіа, вони можуть працювати в інтересах своїх власників. Але, разом з тим, інформація у ЗМІ є відгуком запитів читачів та глядачі, які не завжди хочуть отримати об’єктивну інформацію, а бажають сенсацій.

Слід пам’ятати, що під час пандемії треба дбати не лише про гігієну простору, а й про інформаційну гігієну.

Проєкт створено за підтримки МХП.