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Коронавірус в Італії 20 березня 2020 року

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Карантин в Італії / Unsplash

Ситуація в Італії через пандемію коронавірусу нині найскладніша. Кількість летальних випадків найвища у світі, система охорони здоров'я на межі колапсу через велику кількість хворих.

Станом на 20 березня в Італії зафіксували понад 41 тисяч хворих на коронавірус Covid-19. Померло понад 3400 людей, одужали тільки – 4400. До порівняння в Китаї одужали вже 71 тисяча і два дні поспіль не фіксували нових випадків.

Також на тему: Від коронавірусу в Іспанії померли більше як тисяча людей

Чому в Італії така висока смертність? 

19 березня кількість померлих від коронавірусу в Італії стала вищою, ніж в Китаї при тому, що там у два рази більше інфікованих. 

Експерти вважають, що така висока смертність в Італії пояснюється високою тривалістю життя. В цій країні люди живуть найдовше в Європі. А літні люди – основна група ризику. 

Також смертність пояснюються через навантаження на систему охорони здоров'я. Через пізню реакцію влади та відмову населення від ізоляції спровокувало раптове зростання кількості хворих. І лікарі не можуть надати всім необхідну допомогу. 

Коронавірус в Італії: головне

  • В Італії від коронавірусу померли вже 2 українки. 
  • Від Covid-19 почали помирати лікарі, станом на 19 березня – 13 медиків. Першу смерть серед медиків зафіксували 11 березня.
  • Італійському місту Бергамо, одному з найбільш постраждалих від спалаху коронавірусу, доводиться перевозити тіла померлих від недуги з міста, оскільки його крематорій не може впоратися.
  • Жителям Італії заборонили виходити на вулиці без потреби. Лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.

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Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Профілактика захворювань
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