Коронавірус в Італії 20 березня 2020 року

Ситуація в Італії через пандемію коронавірусу нині найскладніша. Кількість летальних випадків найвища у світі, система охорони здоров'я на межі колапсу через велику кількість хворих.

Станом на 20 березня в Італії зафіксували понад 41 тисяч хворих на коронавірус Covid-19. Померло понад 3400 людей, одужали тільки – 4400. До порівняння в Китаї одужали вже 71 тисяча і два дні поспіль не фіксували нових випадків.

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Чому в Італії така висока смертність?

19 березня кількість померлих від коронавірусу в Італії стала вищою, ніж в Китаї при тому, що там у два рази більше інфікованих.

Експерти вважають, що така висока смертність в Італії пояснюється високою тривалістю життя. В цій країні люди живуть найдовше в Європі. А літні люди – основна група ризику.

Також смертність пояснюються через навантаження на систему охорони здоров'я. Через пізню реакцію влади та відмову населення від ізоляції спровокувало раптове зростання кількості хворих. І лікарі не можуть надати всім необхідну допомогу.

Коронавірус в Італії: головне

В Італії від коронавірусу померли вже 2 українки.

Від Covid-19 почали помирати лікарі, станом на 19 березня – 13 медиків. Першу смерть серед медиків зафіксували 11 березня.

Італійському місту Бергамо, одному з найбільш постраждалих від спалаху коронавірусу, доводиться перевозити тіла померлих від недуги з міста, оскільки його крематорій не може впоратися.

Жителям Італії заборонили виходити на вулиці без потреби. Лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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