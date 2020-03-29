Коронавірус в Італії 29 березня 2020
В Італії протягом неділі, 29 березня, зафіксували 5 217 нових випадків зараження COVID-19 і 756 смертей. Додамо, що в країні через спалах коронавірусу стали жертвами чотири українки.
Станом на вечір 29 березня загальна кількість хворих коронавірусом в Італії є 97 689. Ці дані оприлюднив Університет Джона Хопкінса.
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Відтак Італія перебуває на другому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі після США.
Однак в країні зафіксували найбільшу кількість смертей від COVID-19 – 10 779. З позитивних новин є те, що одужало 13 030 людей.
За попередніми підрахунками, кількість хворих на коронавірус медпрацівників становить 8,3% від загальної кількості заражень в країні. Лікарі змушені обирати, кого рятувати. На всіх не вистачає місць, кисневих балонів та клапанів. Місцевий крематорій Бергамо не може впоратися з великою кількістю тіл, через що померлих перевозять з міста. В Італії від коронавірусу померли 4 українки.
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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