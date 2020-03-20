Коронавірус лютує у Німеччині, але смертність низька: експерти пояснили чому

Коронавірус потужно вдарив по Німеччині, як і по інших країнах Європи. Кількість заражених стрімко зростає. Водночас кількість смертей досі є доволі низькою. Дослідники взялися пояснювати цей феномен.

Справа в тому, що німецька влада намагається перевірити на коронавірус якомога більше громадян. Про це мовиться у матеріалі Financial Times.

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Згідно з даними Університету Джона Хопкінса, у Німеччині станом на 20 березня виявлено 16 290 заражених коронавірусом. Це більше, аніж у будь-якій іншій країні, крім Китаю, Італії, Ірану та Іспанії. Водночас зареєстровано лише 44 смерті.

У сусідній Франції, до прикладу, виявлено 10 891 випадків інфекції та 371 випадок смерті. В Іспанії – 18 077 випадків зараження і 833 випадки смерті. У США, Великій Британії, Італії і навіть Південній Кореї показники летальності значно вищі, ніж у Німеччині.

Які фактори можуть сприяти низькій смертності від коронавірусу у Німеччині

Експерти стверджують, що низький рівень смертності в країні, швидше за все, відображає той факт, що спалах хвороби все ще перебуває на відносно ранній стадії, а віковий профіль цих інфікованих був молодшим, ніж в інших країнах. У молодших пацієнтів без попередніх недуг набагато більше шансів вижити від коронавірусної інфекції, ніж у пацієнтів літнього віку.

Іншим фактором, який може допомогти пояснити різницю, є надзвичайно велика кількість тестів, що проводяться в Німеччині . За словами президента Інституту Роберта Коха Лотара Вілера, німецькі лабораторії наразі проводять понад 160 тисяч тестів на коронавірус щотижня. Це більше, аніж деякі європейські країни разом взяті з моменту початку кризи. Навіть Південна Корея, яка проводить 15 тисяч тестів на день і подається вірусологами як приклад для наслідування, схоже, тестує менше, ніж Німеччина.

. За словами президента Інституту Роберта Коха Лотара Вілера, німецькі лабораторії наразі проводять понад 160 тисяч тестів на коронавірус щотижня. Це більше, аніж деякі європейські країни разом взяті з моменту початку кризи. Навіть Південна Корея, яка проводить 15 тисяч тестів на день і подається вірусологами як приклад для наслідування, схоже, тестує менше, ніж Німеччина. У короткостроковій перспективі масове тестування сприяє зниженню смертності , оскільки дозволяє владі виявляти випадки Covid-19 навіть у пацієнтів, у яких мало або немає симптомів, і у яких набагато більше шансів на виживання.

, оскільки дозволяє владі виявляти випадки Covid-19 навіть у пацієнтів, у яких мало або немає симптомів, і у яких набагато більше шансів на виживання. Це також означає, що в Німеччині, ймовірно, буде менше випадків невиявлення, ніж в країнах, де тестування менш поширене.

Ще однією особливістю спалаху коронавірусу в Німеччині є велика кількість відносно молодих пацієнтів : згідно з даними Інституту Роберта Коха, понад 80% усіх людей, інфікованих коронавірусом, молодші 60 років. Професор Кройссліх попередив, що ситуація може змінитися у наступні тижні та місяці. Це застереження підтверджується вірусологами і епідеміологами по всій країні.

: згідно з даними Інституту Роберта Коха, понад 80% усіх людей, інфікованих коронавірусом, молодші 60 років. Професор Кройссліх попередив, що ситуація може змінитися у наступні тижні та місяці. Це застереження підтверджується вірусологами і епідеміологами по всій країні. Німеччина мала можливість підготуватися до зростання серйозних випадків. Лікарні по всій країні розширюють можливості інтенсивної терапії і збільшують чисельність персоналу, а уряд скуповує стільки критичного обладнання, скільки може.

Зверніть увагу! Минулого тижня німецький уряд замовив додатково 10 тисяч рятувальних систем штучної вентиляції легень, на додаток до 25 тисяч, які вже встановлені у лікарнях по всій країні.

Берлін, у якому наразі зареєстровано 391 випадок захворювання на COVID-19, перетворює частину місцевого виставкового майданчика у лікарню на 1000 ліжок для майбутніх пацієнтів з коронавірусом. Аналогічні кроки були зроблені по всій країні.



Статистика смертності від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу